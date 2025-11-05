IPSA sube fuerte sobre 9.400 puntos liderado por Concha y Toro tras positivos resultados de la viña en el tercer trimestre
En Wall Street, el Nasdaq subía 0,9%, el S&P 500 ganaba 0,5% y el Dow Jones sumaba 0,2% tras positivas sorpresas que propiciaron una rotación desde la renta fija hacia el mundo accionario. El índice ISM de servicios subió inesperadamente a su mayor nivel desde febrero, gracias a un fuerte salto de las nuevas órdenes.
La bolsa chilena subía este miércoles, ya que en general las plazas se recuperaban después de que ayer las previsiones de dos influyentes banqueros de Wall Street exacerbaran la inquietud por las altas valoraciones de la renta variable estadounidense.
El S&P IPSA remontaba 1,1% para alcanzar los 9.427,73 puntos -máximos del día- al inicio de la tarde en Santiago, después de cerrar este martes su peor sesión desde abril y poner término a una racha de siete jornadas de ganancias.
Gran parte del impulso del selectivo venía de SQM-B (2,4%), que rebotaba después de haberse hundido 6% en la víspera. También aportaban Bci (1,8%) y el Banco de Chile (1,7%), que por su peso en el índice amplificaban el movimiento positivo.
Vinos de honor
Las acciones de Concha y Toro (3,1%) lideraban entre los 30 nombres del IPSA y registraban altos montos transados después de sus resultados del tercer trimestre, que incluyen un Ebitda de $ 41 mil millones -sobre los pronósticos de los analitas-, junto con utilidades por $ 20.200 millones.
"Consideramos relevantes los resultados del período, ya que este trimestre marca el octavo trimestre consecutivo de crecimientos en ventas por valor, incluso considerando el desafiante escenario mundial que enfrenta la industria del vino", publicó Bci Corredor de Bolsa.
BICE Inversiones también destacó la capacidad de la viña de crecer en este entorno, y en base a un "atractivo descuento de valoración independiente y los resultados positivos", elevó su recomendación a "sobreponderar" con precio objetivo de $ 1.300 por papel, alinéandose con la postura de Bci.
Aunque en menor medida Mallplaza (0,9%) ganaba terreno tras presentar sus resultados. El operador de malls reportó utilidades de más de $ 80 mil millones en el trimestre julio-septiembre, versus $ 76 mil millones en la estimación de consenso.
Bolsas internacionales
En la Bolsa de Nueva York, el Nasdaq subía 0,9%, el S&P 500 ganaba 0,5% y el Dow Jones sumaba 0,2% tras positivas sorpresas que propiciaron una rotación desde la renta fija hacia el mundo accionario.
El índice ISM de servicios subió inesperadamente a 52,4 puntos, su mayor nivel desde febrero, gracias a un fuerte salto de las nuevas órdenes. Y vino después de que el informe ADP de nóminas privadas también sorprendiera al alza.
Todo esto ocurre en medio del que hoy se convirtió en el cierre de gobierno más largo de la historia de EEUU, situación que ha dejado a los analistas sin las estadísticas oficiales que suelen entregar las agencias federales.
Wall Street viene de cerrar ayer con una fuerte caída, debido a que los CEO de Goldmand Sachs y de Morgan Stanley dijeron que esperan ver correcciones a la baja de más de 10% en algún momento durante los próximos dos años.
El Euro Stoxx 50 de la eurozona subía 0,2%, y el FTSE 100 de Londres avanzaba 0,7%. Por otro lado, el impulso de venta siguió presionando al japonés Nikkei, que cerró con pérdidas de 2,5%, después de estar hasta hace poco batiendo un récord tras otro gracias al impulso del sector tecnológico. Las cosas se calmaron en China, donde el continental CSI 300 ganó 0,2% y el hongkonés Hang Seng no tuvo cambios relevantes.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
