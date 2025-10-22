Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Bolsa & Monedas
Bolsa & Monedas

Wall Street se va para abajo al mediodía tras desplome de Netflix y en la previa de los resultados de Tesla

Mientras, el IPSA chileno se estabilizaba de cara a la temporada de resultados de las empresas locales. Varios precios objetivo se han revisado al alza, por lo que el índice (sin dividendo) muestra un potencial de retorno de 6,9% a 12 meses en el compilado de Bloomberg.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Miércoles 22 de octubre de 2025 a las 12:02 hrs.

Acciones mercado bursatil mercados locales mercados internacionales Bolsas internacionales IPSA Wall Street Benjamín Pescio
<p>Foto: Reuters</p>

Foto: Reuters

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Chile sale del fondo del ranking de sistemas tributarios menos competitivos del mundo, pero supera a países como Islandia, Bélgica, Reino Unido y Francia
2
Empresas

Consultora contradice cálculo inicial y asegura que hogares pagaron solo US$ 2 millones extra y Gobierno ultima baja de 4% en cuentas de la luz
3
Economía y Política

¿Se pueden rectificar los IPC pasados por los errores en las cuentas de la luz? La respuesta que entregó el INE
4
Empresas

Cámara de la Construcción se lanza contra proyecto de Presupuesto 2026 y advierte que el MOP casi no tendrá recursos para nuevas licitaciones
5
Empresas

Familia Del Río disuelve la sociedad de inversiones Dersa por reorganización de su propiedad en Falabella
6
Economía y Política

Tras 11 años de procedimientos judiciales, tribunal finalmente absuelve a Contesse, Longueira y ME-O en el emblemático caso SQM
7
Mercados

BlackRock: plazos de la reforma previsional “se pueden repensar” y la licitación del stock es uno de ellos
8
Mercados

Caso Factop: Tribunal condena a exfuncionario de Tesorería y reformalizará a Antonio Jalaff
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Construcción Entre Códigos Salud Laboral & Personas Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete