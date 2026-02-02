IPSA sigue a la baja tras caídas globales del viernes y pese a que Wall Street busca levantarse frente a una ajetreada semana

La temporada de resultados está al rojo vivo, con Alphabet y Amazon siendo las principales empresas estadounidenses que publicarán sus resultados esta semana. También los traders están pensando en el viernes, día en que se publicarán las nóminas no agrícolas de enero.

Tras los achaques de final de mes, los principales mercados bursátiles buscaban dar vuelta la página en los primeros negocios de febrero, mientras se esperan novedades en la temporada de resultados y las principales cifras económicas de enero.

Pero en la Bolsa de Santiago, el S&P IPSA caía 0,7% a 11.343,65 puntos, con pérdidas encabezadas por Cenco Malls (-4,3%), Entel (-4%) y CCU (-3,3%), y en gran medida presionado por SQM-B (-2,8%). La bolsa local se acopló el viernes a las ventas accionarias globales y las violentas caídas de los metales, en especial el histórico desplome de la plata.

Las acciones chilenas caían más allá de que el Imacec haya sorprendido al alza esta mañana, con una variación de 1,7% interanual sostenida por los servicios y la producción de bienes distintos a la minería.

Esto viene de la mano con una presión vendedora a nivel regional. De hecho, el colombiano Colcap (-2,1%) anotaba el peor desempeño de la jornada, seguido por el argentino Merval (-1,1%) y, luego, el IPSA chileno. Así, Latinoamérica sigue regulando el avance destacado que lleva en el curso de 2026.

Difícil de olvidar

Pero en los mercados desarrollados, hay afán de subirse de nuevo al carro de la renta variable. En Wall Street, el Dow Jones recuperaba 0,9%, y el S&P 500 con el Nasdaq 0,5%, después de que un sólido índice ISM manufacturero generara una fuerte salida de la renta fija.

Mientras tanto, en Europa, el continental Euro Stoxx 50 ganaba 1% y el FTSE 100 de Londres subía 0,9%, previo a las decisiones del Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra esta semana.

Todo venía desde un negativo precedente de las bolsas asiáticas, donde el hongkonés Hang Seng cayó 2,2%, el CSI 300 de China continental retrocedió 2,1% y el Nikkei japonés bajó 1,3%, influidos por los movimientos previos de las bolsas occidentales.

"La semana pasada no se olvidará fácilmente", escribió el head de Estudios de Pepperstone, Christ Weston. "A medida que comienza la nueva semana bursátil y los mercados intentan restablecer el valor razonable y algún tipo de equilibrio, las erupciones observadas en varios mercados más disfuncionales pueden resultar ser réplicas", advirtió.

Los metales preciosos seguían cayendo un poco más, 5,5% en el caso del oro, y 10,8% en el de la plata. Ahora, los precios del petróleo se sumaban a las liquidaciones, con bajas de alrededor de 5%. La noticia de que Donald Trump nominó a Kevin Warsh para presidir la Reserva Federal desató la volatilidad del viernes.

Mientras, la temporada de resultados sigue al rojo vivo. Alphabet y Amazon son las principales empresas que publicarán sus resultados esta semana, a las que se suman otras relacionadas con la Inteligencia Artificial, como son Palantir, AMD y Qualcomm.

Y dado que comienza un nuevo mes, la atención también se centra en el calendario económico de Estados Unidos, sobre todo en las nóminas no agrícolas agendadas para el viernes. Se esperan 68 mil nuevos empleos y una tasa de desempleo que se mantendría en 4,4%.

"Si se cumplen estas previsiones, el resultado probablemente se consideraría favorable para los activos de riesgo, como las acciones, ya que la creación de empleo sería suficiente para limitar las renovadas preocupaciones sobre el mercado laboral estadounidense, pero no tan fuerte como para reducir de manera significativa las expectativas de recortes de tipos por parte de la Fed en junio o julio, o la valoración de dos recortes de 25 puntos base de aquí a diciembre", razonó Weston.