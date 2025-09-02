IPSA pierde los 8.900 puntos y Wall Street abre con pérdidas de 1,4% en liquidación global de mercados

Las tasas largas están globalmente en auge. A 30 años plazo, el gilt británico escalaba a máximos de casi tres décadas, el bono francés anotaba su mayor rendimiento desde 2009 y el bund alemán cotizaba en máximos desde 2011. El treasury estadounidense alcanzaba niveles de 5% por primera vez desde mediados de julio.

Las acciones y bonos de todo el mundo sufrían fuertes pérdidas este martes, con Wall Street de vuelta en un entorno marcado por múltiples frentes de riesgo que van desde el plano fiscal hasta el geopolítico.

A nivel local, el S&P IPSA abrió con una caída de 0,4% hasta los 8.886,48 puntos, presionado en gran medida por las acciones de SQM-B (-2,2%) y Latam (-0,8%), después de lograr su récord número 45 del año.

En la Bolsa de Nueva York, el Nasdaq caía 1,8%, el S&P 500 bajaba 1,4% y el Dow Jones tropezaba 1,2%, de vuelta de un fin de semana largo por el feriado estadounidense del Labor Day.

Las bolsas europeas también estaban en retirada: el continental Euro Stoxx 50 caía 1,4%, en gran medida afectado por el DAX (-2%) alemán, mientras que el FTSE 100 de Londres retrocedía 0,9%.

Aversión al riesgo

"En general los mercados se han vuelto decididamente aversos al riesgo", dijo la analista de mercados de City Index, Razan Hilal. "Esto se debe en gran medida a la retórica arancelaria de Trump, que hace temer nuevas sanciones energéticas, interrupciones en la cadena de suministro y riesgos de inflación. También resurge la ansiedad geopolítica, especialmente con el aumento de la tensión entre Israel y los aliados de Irán", explicó.

Las tasas largas están globalmente en auge. A 30 años plazo, el gilt de Reino Unido escalaba a máximos de casi tres décadas, presionado por el complejo panorama fiscal del país, y marcaba la pauta en el mundo de la renta fija en general.

El bono francés al mismo plazo anotaba su mayor rendimiento desde 2009 y el bund alemán cotizaba en máximos desde 2011, mientras que el treasury estadounidense alcanzaba niveles de 5% por primera vez desde mediados de julio.

La demanda por dólares se incrementaba a nivel mundial y el precio del oro llegó a superar los US$ 3.500 la onza por la búsqueda de refugio.

"Si la historia nos sirve de guía, la tendencia de septiembre puede continuar en medio de preocupaciones sobre la persistente inflación, la agitación política en Europa y la especulación sobre la independencia de la Reserva Federal ante las presiones del presidente Donald Trump", planteó RBC Wealth Management.

"Los datos de empleo de EEUU agendados para este viernes suponen un riesgo adicional para los mercados, ya que los inversionistas esperan confirmar la postura del banco central sobre los recortes de tasas", añadió.

En China, el CSI 300 continental cayó 0,7% y el hongkonés Hang Seng se redujo 0,5%, tomándose un respiro de sus ganancias recientes. El Nikkei japonés, por su parte, avanzó 0,3% en la sesión.