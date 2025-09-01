IPSA abre estable en 8.900 puntos tras Imacec de julio y con Wall Street cerrado por feriado estadounidense

El índice viene de subir por cuarta semana consecutiva y lograr en agosto su mayor alza mensual desde julio de 2023. En la jornada asiática, el Hang Seng hongkonés destacó con un fuerte repunte de 2,2%, tras un positivo informe de confianza del sector industrial chino.

La bolsa chilena empezó septiembre estable, mientras inversionistas de todo el mundo están a la espera de los datos económicos más importantes del mes pasado.

El S&P IPSA abrió en 8.901,19 puntos este lunes, sin cambios relevantes frente a la última sesión, después de subir por cuarta semana consecutiva y lograr en agosto su mayor alza mensual desde julio de 2023.

Con un avance de 1,8% en 12 meses, el Imacec estuvo en la mitad del rango de 1,4% a 2,3% en las estimaciones de los economistas consultados por DF, tras conocerse el viernes las cifras sectoriales del INE, y una décima por debajo de la estimación de consenso en Bloomberg.

Mercados externos

La Bolsa de Nueva York permanecerá cerrada este lunes, por el feriado estadounidense del Labor Day. En el mercado derivado, los futuros de Wall Street apenas registraban variaciones.

En Europa, el continental Euro Stoxx 50 crecía 0,3% y el FTSE 100 de Londres operaba estable. Al cierre de las bolsas asiáticas, el Hang Seng hongkonés destacó con un fuerte repunte de 2,2%, mientras que el CSI 300 de China continental subió 0,6% y el japonés Nikkei se contrajo 1,2%.

Hubo novedades este domingo en China: el índice de confianza de fábricas elaborado por S&P Global arrojó 50,5 puntos en la lectura de agosto. Esto supera la estimación general de 49,8 y marca terreno de expansión (sobre 50 puntos) por primera vez desde marzo.

A nivel más general, los inversionistas están esperando saber cuáles fueron las principales cifras económicas de agosto en Estados Unidos. Mañana martes el ISM publicará su índice manufacturero y el jueves el de servicios. El viernes llega lo más esperado: el reporte oficial de nóminas no agrícolas, tasa de desempleo y salarios promedio.

Esta última es una de las referencias cruciales antes de que el 17 de septiembre la Reserva Federal publique su decisión de tasas. Se prevé que este mes vuelva a los recortes, especialmente tomando en cuenta el tono más flexible de su presidente, Jerome Powell, en Jackson Hole. Pero también se busca confirmar si es que habrá espacio para recortar al menos una vez más antes del cierre de año.