IPSA abre con nueva alza sobre históricos 8.900 puntos en medio de los avances de SQM

El índice subía 0,2% esta mañana. Por el contrario, en Wall Street el Nasdaq caía 0,4%, el S&P 500 bajaba 0,2% y el Dow Jones disminuía 0,2%. Las tasas cortas de EEUU se estabilizaban, pero las largas subían.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Viernes 29 de agosto de 2025 a las 09:36 hrs.

<p>Foto: Bloomberg</p>

