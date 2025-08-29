IPSA abre con nueva alza sobre históricos 8.900 puntos en medio de los avances de SQM
El índice subía 0,2% esta mañana. Por el contrario, en Wall Street el Nasdaq caía 0,4%, el S&P 500 bajaba 0,2% y el Dow Jones disminuía 0,2%. Las tasas cortas de EEUU se estabilizaban, pero las largas subían.
La Bolsa de Santiago exploraba nuevos máximos históricos en la apertura de este viernes, tras datos económicos locales y cifras de Estados Unidos que no alteraron la perspectivas sobre próximos recortes de la Reserva Federal.
Tras cerrar ayer por primera vez sobre 8.900 puntos, el S&P IPSA abrió con un alza de 0,2% hasta los 8.941,73 enteros, con SQM-B (1,8%) recibiendo las primas compras del día.
Temprano, el INE informó que la tasa de desocupación fue de 8,7% en el trimestre móvil a julio, menor de lo esperado. También publicó las cifras sectoriales del pasado mes: el comercio sorprendió al alza, pero la industria quedó bajo los pronósticos.
En Wall Street, el Nasdaq caía 0,4%, el S&P 500 bajaba 0,2% y el Dow Jones disminuía 0,2%, mientras que las tasas cortas de EEUU se estabilizaban, pero las largas subían.
No hubo sorpresas en los índices de precios del consumo en gasto personal. El deflactor subyacente -que la Fed mira de cerca- se reaceleró en una décima a 2,7% anual.
En Europa, el tono general era de debilidad, ya que el continental Euro Stoxx 50 bajaba 0,3% y el FTSE 100 de Londres no mostraba cambios relevantes. Los dos caminan a pérdidas semanales.
Por su parte, China continental siguió destacando: el CSI 300 de Shanghái-Shenzhen avanzó 0,7% este viernes, subió 2,7% a nivel semanal y cerró en máximos desde marzo de 2022. El Hang Seng hongkonés ganó 0,3%, pero en la semana perdió 1%. Y pocas variaciones tuvo el japonés Nikkei tanto hoy como en cinco días.
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
