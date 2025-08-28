Wall Street busca un nuevo récord en apertura tras resultados de Nvidia y revisión del crecimiento en EEUU

El Nasdaq subía 0,5%, el S&P 500 ganaba 0,2% y el Dow Jones se estabilizaba, mientras las acciones del productor de chips borraban por completo las caídas que siguieron a la publicación de sus números. En Chile, la bolsa tambiéon abrió al alza.

La Bolsa de Nueva York abrió con nuevas ganancias este jueves, ya que el mercado comenzó a tomarse positivamente las proyecciones de Nvidia, a lo que se sumó una revisión al alza del PIB estadounidense.

A nivel local, el S&P IPSA subía 0,2% a 8.899,14 puntos en los primeros negocios del día, después de cerrar ayer en su máximo histórico número 43 del año.

En Wall Street, que también viene de un récord, el Nasdaq subía 0,5%, el S&P 500 ganaba 0,2% y el Dow Jones se estabilizaba. Las acciones de Nvidia (0,8%) borraron por completo las caídas que siguieron (fuera de rueda) a la publicación de sus resultados y previsiones.

"'Todo está vendido' fue el mensaje clave de Nvidia que, dejando a un lado la geopolítica, sigue observando una demanda insaciable de todo lo que puede producir, y sigue siendo el principal beneficiario de su estimación de entre US$ 3 y US$ 4 billones (millones de millones) de gasto en infraestructura de IA durante los próximos cinco años", dijo el portfolio manager de Janus Henderson, Richard Clode.

Luego, esta mañana hubo noticias macro en EEUU. El PIB del segundo trimestre se revisó al alza en tres décimas hasta 3,3%, de acuerdo con la segunda estimación de la Oficina de Análisis Económico, gracias al componente de inversión en activos fijos no residenciales.

La cifra superó en dos décimas las estimaciones de consenso. Pero los componentes de precios del PIB, incluyendo el deflactor subyacente -que la Fed mira de cerca- permanecieron intactos, tal como se tenía previsto en el mercado.

"La economía parece ir viento en popa, y debería ser una inyección de confianza para los mercados el hecho de que la mayor parte de los temores sobre las tasas de interés estuvieran fuera de lugar a principios de año", dijo a Bloomberg el CIO de Northlight Asset Management, Chris Zaccarelli. "Sin embargo, los mercados ya han descontado un recorte de tasa en septiembre, y es importante que los datos de inflación sigan siendo moderados de aquí a entonces", complementó.

Cruzando el Atlántico, nuevamente los retornos de la eurozona y las islas británicas divergían. El continental Euro Stoxx 50 crecía 0,3%, mientras que el FTSE 100 de Londres retrocedía 0,3%.

Al cierre de las bolsas asiáticas, el CSI 300 de China continental destacó con un repunte de 1,8%. Pero el hongkonés Hang Seng siguió en baja, con pérdidas de 0,8%. La bolsa de Tokio estuvo positiva, con un alza de 0,7% por parte del Nikkei.