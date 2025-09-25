IPSA cae nuevamente golpeado por Latam, que desciende a los niveles de su quinta venta secundaria
El índice chileno retrocedía 0,4% y Latam perdía 4,1% después de que Strategic Value Partners vendiera 15,5 millones de ADR de la aerolínea a descuento. Además, el Nasdaq caía 1,3%, el S&P 500 bajaba 0,9% y el Dow Jones cedía 0,5% en los primeros negocios de Wall Street.
Noticias destacadas
La bolsa chilena bajaba nuevamente con el peso de Latam Airlines, debido a que la aerolínea sigue viéndose afectada por la liquidación de posiciones de los exacreedores que se convirtieron en sus principales accionistas tras el Capítulo 11.
El S&P IPSA caía 0,4% hasta los 9.082,76 puntos a media mañana en la Bolsa de Santiago, sumando al retroceso de la jornada anterior en una mala sesión también para Wall Street.
En gran medida el IPSA vuelve a caer por la influencia de Latam (-4,1%), una de las acciones más ponderadas del índice. La aerolínea caía a $ 21,08 para profundizar el declive desde sus máximos, hoy en particular debido a que se está aproximando al precio de la quinta venta secundaria solicitada bajo el Acuerdo de Derechos de Registro (RRA, sigla en inglés).
Strategic Value Partners vendió 15,5 millones de ADR a descuento: US$ 43,6 por ADR, equivalentes a $ 20,78 por acción cotizada en Santiago. Con ello, el fondo exacreedor finalmente liquidó por completo su posición en la aerolínea.
"Estimamos presiones bajistas de corto plazo sobre el precio de la acción tras anuncio de venta secundaria. No obstante, en una visión de mediano-largo plazo, nuestras perspectivas son positivas para Latam Airlines. De esta manera, consideramos que correcciones de corto plazo en el precio de la acción podrían generar favorables oportunidades de entrada", planteó Bci Corredor de Bolsa.
Bolsas internacionales
La situación es de aversión al riesgo a nivel internacional. El Nasdaq caía 1,3%, el S&P 500 0,9% y el Dow Jones 0,5% en los primeros negocios de Wall Street, mientras los rendimientos del Tesoro estadounidense cotizaban al alza.
Esto, después de que la tercera lectura del PIB estadounidense sorprendiera con un crecimiento de 3,8% anualizado en el segundo trimestre (se esperaba que se mantuviera en 3,3%), apuntalado por el consumo personal. En la misma línea, los indicadores de precios del reporte se revisaron ligeramente al alza.
No son los únicos datos que obstaculizan las apuestas a una Reserva Federal más expansiva. Las peticiones semanales de subsidios por desempleo fueron menores de lo esperado, y las órdenes de bienes durables repuntaron sorpresivamente.
En Europa, el continental Euro Stoxx 50 bajaba 0,7% y el FTSE 100 de Londres cedía 0,3%. Al cierre de las bolsas asiáticas, el CSI 300 de China continental escaló 0,6%, pero el hongkonés Hang Seng disminuyó 0,1%. Por su parte, el Nikkei japonés ganó 0,3%.
