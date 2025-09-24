¿Por qué Latam Airlines ha borrado US$ 1.700 millones de capitalización bursátil desde sus recientes máximos?

La presión vendedora empezó a ganar fuerza con la cuarta venta secundaria de acciones de la aerolínea, a la que poco después se sumó una liquidación fuera del Acuerdo de Derechos de Registro. Luego, las compras de aeronaves a Embraer posiblemente contribuyeron a profundizar las caídas.

El vuelo fue estelar, pero luego también la caída en bolsa de Latam Airlines se ha convertido en un punto focal del mercado. Claves son las ventas de exacreedores que se convirtieron en accionistas con el paso de la compañía por el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en Estados Unidos.

Desde que alcanzó su último peak de $ 25,3 por acción el 2 de septiembre, el precio de Latam ha caído 13%, rematado por una caída de 4,1% este miércoles. Con ello, la compañía ha borrado $ 1,9 billones (millones de millones) de capitalización bursátil, equivalente a US$ 1.700 millones si se ajusta en base a los tipos de cambio en estas tres semanas.

La presión vendedora empezó a ganar fuerza con un evento puntual el 8 de septiembre: la cuarta venta secundaria de acciones de la aerolínea, con la que el exacreedor Sixth Street Partners se deshizo de una participación equivalente al 2,3% del total, para quedarse con 16,53%. Esta se realizó bajo el Acuerdo de Derechos de Registro (RRA, sigla en inglés), que data de la reorganización judicial de la aerolínea.

Pero no fue así con la liquidación del viernes 12 de septiembre, que le permitió a Strategic Value Partners transar un número de acciones equivalente al 1,65% de la participación, y así quedarse con 5,13% del total.

"Puede haber una mirada negativa por el hecho de que los exacreedores están saliendo a vender con mayor frecuencia, y en la última venta que vimos se ejecutó sin recurrir a los RRA. Eso podría estar influyendo en expectativas de presión en el precio por más potenciales salidas en el corto plazo", dijo a DF el analista de Bci Corredor de Bolsa, Ignacio Sobarzo.

Tampoco pasó desapercibido el importante retorno acumulado de la aerolínea en el curso de 2025. Latam lideraba con ventaja en el ranking del S&P IPSA el 2 de septiembre, rentando casi 90% en el período y ostentando la mayor capitalización bursátil de la bolsa.

"Son varios factores. El primero es una toma de utilidades, ya que es una acción con un rendimiento considerable y, de cara al cierre del trimestre, no es raro ver esto. También estuvo el tema de las ventas de exaccionistas, que sorprendió al mercado, y me imagino que quedan ciertos resquemores de que pueda llegar a salir otra venta fuerte de los accionistas más grandes", comentó el analista de inversiones de Vantrust Capital, Fernando Santibáñez.

En medio de todo esto, hizo noticia la compra de los aviones de Embraer, tema que si bien podría interpretarse como positivo, habría tomado por sorpresa a agentes que tuvieron que rehacer cálculos de posición de caja y apalancamiento.

"Puede ser que el mercado se ha demorado un poco en incorporarlo de manera correcta, porque en el comunicado de la compra de los aviones hablan de adquisición de 20 por US$ 2.100 millones, con opción de compra de 50 más. Entonces, lo primero que se podría estar pensando es que son US$ 2.100 millones de Capex que no estaban incorporados, lo cual no necesariamente es así. Se podría sumar además (dado que hay una votación para cancelar acciones) el supuesto de que existirán en el futuro más procesos de recompras", comentó Sobarzo.

Santibáñez expresó que "nosotros tenemos una visión bien conservadora respecto de esta compra de aeronaves. Como dijo el CEO de Latam, están dentro de lo programado y no alteran significativamente las métricas financieras que ellos mismos guían. Entonces podría ser un proceso normal, sobre todo para una aerolínea que sigue ampliando las rutas. Pero el sentimiento del mercado es negativo y, cuando es así, los inversionistas tienden a tomar todas las noticias como negativas".

Y en particular hoy el desempeño de Latam empeoró por una venta de acciones generalizada, después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, mencionara este lunes el hecho de que las valorizaciones de la bolsa estadounidense son altas. "Eso también afecta el sentimiento, haciendo que se vuelva más negativo y moviendo al mercado a realizar estas correcciones", reforzó el analista de Vantrust.

Latam ahora renta un 60% en el curso del año, y se ubica en el quinto lugar del ranking IPSA. En medio de la seguidilla de caídas bursátiles, la empresa perdió su primer lugar en market cap, el que actualmente le corresponde a Falabella, seguida muy de cerca por el Banco de Chile.