IPSA repunta sobre los 9.000 puntos en positiva sesión de bolsas mundiales con miras a un recorte de la Fed

El selectivo chileno avanzaba 0,7% esta mañana, después de cerrar el viernes con una fuerte caída, ya que el recorrido sobre los históricos 9.000 ha estado marcado por fuerte volatilidad. Wall Street también abrió con ganancias este lunes.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Lunes 15 de septiembre de 2025 a las 10:38 hrs.

