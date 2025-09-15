IPSA repunta sobre los 9.000 puntos en positiva sesión de bolsas mundiales con miras a un recorte de la Fed

El selectivo chileno avanzaba 0,7% esta mañana, después de cerrar el viernes con una fuerte caída, ya que el recorrido sobre los históricos 9.000 ha estado marcado por fuerte volatilidad. Wall Street también abrió con ganancias este lunes.

La bolsa chilena partió con buen ánimo la semana de Fiestas Patrias, afirmándose sobre la marca de 9.000 mientras también Wall Street y el resto de las plazas internacionales lograban nuevos avances previo a la decisión de política de la Reserva Federal.

El S&P IPSA subía 0,7% a 9.056,38 puntos en la apertura de este lunes, liderado por las acciones de SQM-B (2,5%), ILC (2,4%) y Mallpalza (1,8%).

Viene de cerrar el viernes con una fuerte caída, ya que el recorrido sobre los históricos 9.000 ha estado marcado por fuerte volatilidad, entre tomas de utilidades y renovada demanda en un ambiente globalmente positivo para la renta variable.

Cementos Bío Bío transó casi $ 470 mil millones por el cierre de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por la empresa belga Carmeuse, que se quedó con el 97,15% de las acciones emitidas, suscritas y pagadas por Cementos.

Se esperan bajos montos transados en esta semana corta. La Bolsa de Santiago tendrá un cierre anticipado el miércoles, previo a los dos feriados dieciocheros de este año.

Mercados externos

Las compras de acciones siguen vivas a nivel global, y Wall Street abrió con miras a un nuevo récord. El Dow Jones ganaba 0,2%, el S&P 500 aumentaba y el Nasdaq sumaba 0,2% en los primeros negocios de la bolsa neoyorquina.

En Europa, el Euro Stoxx de la eurozona saltaba 0,7%, fuertemente respaldado por la recuperación del francés CAC 40 (1,1%), mientras que en Londres, el FTSE 100 no mostraba cambios relevantes.

Al cierre de las bolsas asiáticas, el Nikkei japonés escaló 0,9% a nuevos máximos históricos, mientras que el hongkonés Hang Seng y el CSI 300 de China continental subieron 0,2%, ambos en sus mayores niveles, el Hang Seng desde 2021, y el CSI desde 2022.

La bolsa estadounnidense subía a pesar de que Nvidia (-1,4%) transaba en rojo, ya que el regulador chino afirmó que el fabricante de chips estrella de Wall Street violó las leyes antimonopolio del país asiático con la adquisición de Mellanox Technologies en 2020.

Todavía no está claro qué impacto tendrá esto en las conversaciones de alto nivel que EEUU y China están llevando a cabo por segunda jornada en Madrid, con tópicos que van desde TikTok hasta los lazos comerciales.

El secretario del Tesoro y miembro de la delegación estadounidense, Scott Bessent, afirmó que los oficiales discutieron el mal timing del anuncio sobre Nvidia, que concierne a un sector de alto interés geopolítico.

La reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, sigla en inglés), el órgano de la Fed encargado de fijar la política monetaria, comenzará mañana martes, y terminará el miércoles liberándose el comunicado de tasas y el Resumen de Proyecciones Económicas (SEP). Como es norma, también el presidente de la Fed, Jerome Powell, realizará una conferencia de prensa.

Se espera que el FOMC baje su tipo oficial en 25 puntos base (pb), pero el mercado no descarta una pequeña probabilidad de que recorte 50 pb en est misma reunión. Sin sorpresas, Donald Trump dijo ayer ante la prensa que espera ver un "gran recorte".

No sólo la Fed, varios bancos centrales del mundo tendrán reuniones de política monetaria esta semana, incluyendo al Banco de Inglaterra y el Banco de Japón.