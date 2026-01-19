Dólar cotiza al alza en niveles de $ 890 al inicio de la tarde por aversión al riesgo tras amenaza arancelaria de Trump por Groenlandia
El oro subía 1,7%, la plata ganaba 4% y el dollar index retrocedía 0,3%. La tarifa de 10% sobre ocho países europeos entraría en vigor el 1 de febrero y aumentaría a 25% el 1 de junio, de no alcanzarse un acuerdo sobre la "compra completa y total de Groenlandia" a manos de EEUU.
El dólar se apreciaba este lunes en Chile, tras las amenazas arancelarias de Donald Trump que persiguen la compra de Groenlandia y dieron otro golpe a las ya deterioradas relaciones transatlánticas.
La divisa subía $ 2,6 a $ 889,8 al inicio de la tarde, en sus mayores niveles de la sesión, según el compilado de puntas vendedoras de Bloomberg. El dólar viene de cerrar al alza el viernes pero en baja a nivel semanal.
El mercado cambiario local opera con posiciones aún más agresivas de extranjeros contra el peso chileno, después de que el jueves estas subieran hasta acercarse a US$ 10 mil millones netos.
Ambiciones árticas
El oro avanzaba 1,7% y la plata ganaba 4% por las compras de refugio, que también dan oxígeno a "monedas duras" alternativas como el euro y el franco suizo -por ello, el dollar index caía 0,3%-, mientras que en Londres, el cobre subía 1,2% a US$ 5,88 la libra. Los mercados bursátiles cayeron, sin referencias desde Estados Unidos, por el feriado de Martin Luther King Jr.
"El mercado vuelve a tensionarse tras el regreso de las amenazas arancelarias de Trump contra Europa, reactivando la incertidumbre comercial y geopolítica, con impacto directo en monedas emergentes y activos cíclicos", escribió el analista de mercados de Capitaria, Diego Montalbetti. "El efecto inmediato ha sido un aumento de la aversión al riesgo, especialmente en Europa", destacó.
Trump anunció un arancel de 10% a las importaciones estadounidenses desde Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia. La tarifa entraría en vigor el 1 de febrero y aumentaría a 25% el 1 de junio, de no alcanzarse un acuerdo sobre la "compra completa y total de Groenlandia" a manos de EEUU.
"Esta escalada arancelaria debe considerarse en el contexto de otros acontecimientos, en particular la próxima decisión sobre el nuevo presidente de la Reserva Federal y la posible decisión inminente del Tribunal Supremo sobre la legalidad del uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para aplicar aranceles recíprocos a nivel mundial", escribió el head de Estudios de MUFG, Derek Halpenny.
"Existe un escenario plausible donde esos factores adicionales también debilitan el dólar global y, por lo tanto, refuerzan la opinión de que los inversionistas globales venderán activos estadounidenses o buscarán reducir su exposición al dólar mediante un aumento de las coberturas", planteó.
En noticias de China, el PIB del gigante asiático creció 4,5% en el cuarto trimestre de 2025, como se esperaba, y con ello el crecimiento del año completo se cifró en 5%. En tanto, informes de diciembre relevaron que el sector inmobiliario siguió decepcionando, y así en todo el año los activos fijos sin rural cayeron 3,8%, mientras que la inversión en propiedades se hundió 17,2%.
