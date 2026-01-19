Click acá para ir directamente al contenido
Dólar cotiza al alza en niveles de $ 890 al inicio de la tarde por aversión al riesgo tras amenaza arancelaria de Trump por Groenlandia

El oro subía 1,7%, la plata ganaba 4% y el dollar index retrocedía 0,3%. La tarifa de 10% sobre ocho países europeos entraría en vigor el 1 de febrero y aumentaría a 25% el 1 de junio, de no alcanzarse un acuerdo sobre la "compra completa y total de Groenlandia" a manos de EEUU.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Lunes 19 de enero de 2026 a las 13:14 hrs.

dólar dólar hoy tipo de cambio divisas peso chileno mercado cambiario mercados locales mercados internacionales Benjamín Pescio
<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

