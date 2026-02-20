Dólar abre con leve caída en medio de la espera antes de cifras de crecimiento e inflación en EEUU

Los traders siguen en alerta por el masivo despliegue de activos militares de EEUU alrededor de Irán, en tanto la Casa Blanca presiona al país persa para cerrar un acuerdo nuclear, con un plazo de máximo 15 días para decidir si es que realiza un ataque.

Un poco más abajo empezó el dólar esta última sesión de la semana, mientras los agentes del mercado están en stand by antes de que se conozcan datos de crecimiento, inflación y perspectivas empresariales en Estados Unidos.

Al comienzo de las operaciones, el dólar-peso caía $ 1,3 hasta los $ 864,8 este viernes. La paridad subió un poco este jueves, y así viene cada día compensando su variación del día anterior, por lo que apunta a una semana sin mucha dirección.

El dollar index -un indicador del dólar global- se establizaba en sus máximos de un mes, y las tasas cortas de EEUU recuperaban un poco más de terreno. El futuro de cobre Comex subía 0,4% a US$ 5,82 por libra, con lo que recupera una porción de lo perdido en la víspera.

Pronto se conocerán algunos informes económicos de EEUU que podrían influir en la discusión sobre cuánto puede la Reserva Federal seguir recortando las tasas de interés, en momentos en que se siguen descontando dos rebajas para 2026.

A las 10.30 hora de Chile se publicará la primera estimación del PIB del cuarto trimestre de 2025, junto con los precios de consumo en gasto personal de diciembre -entre los que se encuentra el "dato de inflación favorito de la Fed"-. Más tarde, S&P Global dará a conocer la lectura preliminar de sus índices de gerentes de compras de febrero.

Mientras tanto, el oro subía ligeramente sobre US$ 5.000 la onza, y la plata saltaba 2,7% a niveles de US$ 80 la onza. El petróleo Brent se estabilizaba sobre US$ 71 por barril.

A nivel mundial los montos transados han sido más pequeños de lo habitual esta semana, pues China arrancó su feriado de 15 días por el Año Nuevo Lunar.