Dólar abre con leve caída en medio de la espera antes de cifras de crecimiento e inflación en EEUU
Los traders siguen en alerta por el masivo despliegue de activos militares de EEUU alrededor de Irán, en tanto la Casa Blanca presiona al país persa para cerrar un acuerdo nuclear, con un plazo de máximo 15 días para decidir si es que realiza un ataque.
Noticias destacadas
Un poco más abajo empezó el dólar esta última sesión de la semana, mientras los agentes del mercado están en stand by antes de que se conozcan datos de crecimiento, inflación y perspectivas empresariales en Estados Unidos.
Al comienzo de las operaciones, el dólar-peso caía $ 1,3 hasta los $ 864,8 este viernes. La paridad subió un poco este jueves, y así viene cada día compensando su variación del día anterior, por lo que apunta a una semana sin mucha dirección.
El dollar index -un indicador del dólar global- se establizaba en sus máximos de un mes, y las tasas cortas de EEUU recuperaban un poco más de terreno. El futuro de cobre Comex subía 0,4% a US$ 5,82 por libra, con lo que recupera una porción de lo perdido en la víspera.
Pronto se conocerán algunos informes económicos de EEUU que podrían influir en la discusión sobre cuánto puede la Reserva Federal seguir recortando las tasas de interés, en momentos en que se siguen descontando dos rebajas para 2026.
A las 10.30 hora de Chile se publicará la primera estimación del PIB del cuarto trimestre de 2025, junto con los precios de consumo en gasto personal de diciembre -entre los que se encuentra el "dato de inflación favorito de la Fed"-. Más tarde, S&P Global dará a conocer la lectura preliminar de sus índices de gerentes de compras de febrero.
Mientras tanto, el oro subía ligeramente sobre US$ 5.000 la onza, y la plata saltaba 2,7% a niveles de US$ 80 la onza. El petróleo Brent se estabilizaba sobre US$ 71 por barril.
Los traders siguen en alerta por el masivo despliegue de activos militares de EEUU alrededor de Irán, en tanto Donald Trump presiona al país persa para cerrar un acuerdo nuclear, con un plazo máximo de "10 o 15 días".
A nivel mundial los montos transados han sido más pequeños de lo habitual esta semana, pues China arrancó su feriado de 15 días por el Año Nuevo Lunar.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Tras inversión de US$ 95 millones, Banmerchant vende a MetLife edificio de oficinas de lujo en Providencia
El mercado de oficinas de alto estándar cerró el año pasado con una tasa de vacancia de un dígito, por primera vez desde 2020. No obstante, desde CBRE Chile señalan: “Rápidamente estamos pasando a una fase de escasez”.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete