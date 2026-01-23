El oro marca nuevo récord y se acerca a los US$ 5.000 por onza en medio de la debilidad del dólar
Los riesgos geopolíticos y las dudas sobre la independencia de la Reserva Federal impulsaron al oro a nuevos máximos, mientras el mercado refuerza su apuesta por activos refugio.
Noticias destacadas
El oro se acercó a los US$ 5.000 la onza, impulsado por los riesgos geopolíticos y las renovadas amenazas a la independencia de la Reserva Federal, con lo que el metal precioso se encamina a su mejor semana en seis años.
El lingote alcanzó un récord de más de US$ 4.967 el viernes y se encaminaba a una ganancia semanal de casi el 8%, impulsado por la debilidad del dólar. La plata alcanzó un máximo histórico justo por debajo de los US$ 100 la onza y el platino también alcanzó un máximo, con un indicador clave de la moneda estadounidense en camino a su peor semana en siete meses, lo que abarata los metales preciosos para la mayoría de los compradores.
"El oro está experimentando una revalorización sostenida a medida que aparecen grietas en el orden basado en reglas posterior a la Segunda Guerra Mundial", declaró Yuxuan Tang, director de estrategia macroeconómica en Asia de J.P. Morgan Private Bank. "Los inversores ven cada vez más al oro como una protección fiable contra estos riesgos de cambio de régimen difíciles de cuantificar".
Tras su mejor rendimiento anual desde 1979, el oro en lingotes ha continuado su vertiginoso repunte, ganando un 15% adicional a principios de este año. Los renovados ataques del presidente estadounidense Donald Trump a la Reserva Federal, así como la intervención militar en Venezuela y las amenazas de anexión de Groenlandia, han impulsado la denominada estrategia de refugio ante la depreciación monetaria, mediante la cual los inversores se alejan de los bonos soberanos y las divisas en favor de activos refugio alternativos como el oro.
“La oferta de oro simplemente no es suficiente para diversificar el mercado estadounidense y la tensión política, lo que hace que los precios máximos sean bastante frágiles”, afirmó Ahmad Assiri, estratega de Pepperstone Ltd Group. Goldman Sachs Group Inc. elevó su pronóstico del precio del oro para fin de año a US$ 5.400 la onza desde una estimación anterior de US$ 4.900, citando la intensificación de la demanda de inversores privados y bancos centrales.
El banco central de Polonia, que ocupa el primer lugar a nivel mundial en términos de compras reportadas de oro, aprobó esta semana planes para comprar otras 150 toneladas mientras se prepara para una mayor inestabilidad geopolítica. Mientras tanto, las tenencias de bonos del Tesoro estadounidense por parte de la India han caído a su mínimo en cinco años, a medida que el oro y otras alternativas adquieren una mayor participación, sumándose a una salida más amplia de algunas de las principales economías del mayor mercado de bonos del mundo.
Los inversores esperan ahora la elección de Trump para el próximo presidente de la Reserva Federal, después de que el presidente estadounidense anunciara que ha terminado de entrevistar a los candidatos y reiterara que tiene a alguien en mente para el puesto. Un líder más moderado aumentaría las apuestas sobre nuevos recortes de tasas de interés este año —un factor positivo para el lingote, que no devenga intereses— tras tres reducciones consecutivas.
Los mercados también siguen de cerca el resultado de las conversaciones entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y los enviados estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, sobre un plan de paz propuesto para poner fin a la guerra en Ucrania.
La plata, impulsada por el repunte del oro, ha más que triplicado su valor en el último año. El metal blanco también se ha visto impulsado por una histórica contracción de posiciones cortas y una ola de compras minoristas que ha obligado a bancos y refinerías a luchar para satisfacer una demanda sin precedentes.
La confusión en torno a la actualización de la política china sobre licencias de exportación ha amplificado la percepción de escasez, mientras que el mercado se mantiene excepcionalmente volátil incluso después de que Estados Unidos se abstuviera de imponer aranceles generalizados a la importación de minerales críticos, como la plata y el platino.
Los elevados precios de la plata y sus fuertes fluctuaciones también significan que los bancos no pueden asumir los mismos riesgos que antes, afirmó Robert Gottlieb, exoperador de metales preciosos. Esto significa que los bancos "tienen que reducir considerablemente sus posiciones, lo que genera mayor volatilidad y diferenciales más amplios", añadió.
El oro subió un 0,2%, hasta los US$ 4.946,34 la onza, a las 16:07 en Singapur. La plata se disparó un 2,5%, hasta los US$ 98,62. El platino bajó ligeramente, tras haber alcanzado previamente un récord por encima de los US$ 2.690, y el paladio también bajó. El índice Bloomberg Dollar Spot se encaminaba a una caída semanal del 0,8%.
