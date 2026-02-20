El oro vuelve a superar los US$ 5.000 con las tensiones en Medio Oriente en el primer plano

El mercado mundial del oro ha estado inusualmente volátil desde la histórica caída a principios de mes, que vio al oro repuntar desde un máximo histórico de más de US$ 5.595 la onza hasta casi US$ 4.400 en tan solo dos días.

El oro subió por tercer día consecutivo, superando los US$ 5.000 la onza, mientras los operadores sopesaban los crecientes riesgos geopolíticos en Medio Oriente.

El presidente Donald Trump afirmó que de 10 a 15 días era "prácticamente" el plazo máximo que permitiría para las conversaciones sobre un acuerdo nuclear con Irán, mientras Estados Unidos preparaba su mayor despliegue militar en la región desde antes de la guerra de Irak en 2003. El oro subió más de un 2% en las dos sesiones anteriores, con algunos mercados asiáticos cerrados debido a las vacaciones del Año Nuevo Lunar. En las operaciones en Singapur, subió 0,4% a U$ 5.015,99 la onza.

Un ataque importante de Estados Unidos contra la República Islámica —cuyos líderes están preocupados por la estabilidad del régimen tras los disturbios generalizados— podría implicar a Washington en una tercera guerra en la región desde 1991, lo que podría impulsar la demanda de activos refugio. Mientras los operadores seguían las tensiones, el petróleo alcanzó un máximo de seis meses.

Una ola de compras especulativas que se aceleró en enero llevó a un punto de quiebre un repunte de varios años, aunque los factores que sustentaron el crecimiento anterior se mantienen prácticamente intactos, incluyendo un mayor alejamiento de los bonos soberanos y las divisas.

Bancos como BNP Paribas SA y Goldman Sachs Group Inc. han afirmado que esperan que los precios retomen su tendencia alcista. Los bancos centrales, un importante impulsor del repunte del oro, siguen interesados ​​en aumentar sus posiciones como cobertura contra los riesgos geopolíticos y financieros, según comentaron en una nota los analistas de Goldman Lina Thomas y Daan Struyven. Esto a pesar de la elevada volatilidad que lastró las compras en diciembre.

Por otra parte, la trayectoria de las tasas de interés en EEUU, actualmente incierta, también será un factor clave para el oro, que suele beneficiarse de menores costos de financiamiento. El gobernador de la Reserva Federal, Stephen Miran, moderó los reclamos sobre la profundidad de los recortes, ya que los datos muestran una economía más fuerte de lo esperado, según informó Dow Jones.

En cuanto a la oferta, Newmont Corp., la mayor minera de oro del mundo, anunció el jueves que espera producir aproximadamente un 10% menos del metal este año, debido en parte a las mejoras planificadas en algunas de las minas que administra.