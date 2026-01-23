La plata bate récord sobre la marca de US$ 100 la onza, mientras el oro se acerca a los US$ 5.000
Los precios de la plata superaron el viernes los US$ 100 la onza por primera vez en la historia, mientras que el oro alcanzó otro récord camino de los US$ 5.000 la onza, debido a la gran demanda de activos de refugio por parte de los inversores en un entorno de agitación geopolítica y a las expectativas de recortes de las tasas de interés en Estados Unidos.
La plata al contado subió un 4,05% a US$ 100,1 la onza a las 1547 GMT.
El metal se ha valorizado más de un 200% en el último año, impulsado también por los continuos problemas para aumentar la refinación del metal y la persistente escasez de oferta en el mercado.
"La plata debería seguir beneficiándose de muchas de las mismas fuerzas que apoyan la demanda de inversión en oro", dijo Philip Newman, director de Metals Focus. "El apoyo adicional provendrá de las continuas preocupaciones arancelarias y de la todavía escasa liquidez física en el mercado de Londres".
El oro al contado subió un 0,48%, a US$ 4.959,98 la onza, tras tocar un récord de US$ 4.967,03 a primera hora del día. Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero ganaron un 0,98%, a US$ 4.961,20.
Desde principios de 2026, las fricciones entre Estados Unidos y la OTAN en torno a Groenlandia, la preocupación por la independencia de la Reserva Federal y la continua incertidumbre sobre los aranceles han impulsado un aumento de la demanda de activos de refugio seguro.
Las compras de los bancos centrales y un alejamiento más amplio del dólar también han apuntalado la subida del oro.
En cuanto a la política monetaria estadounidense, se espera que la Fed mantenga estables las tasas de interés en su reunión de los días 27 y 28 de enero, pero los mercados siguen esperando dos nuevas bajadas de tipos en el segundo semestre de 2026.
Como activo que no rinde interses, el oro suele verse favorecido en periodos de tasas de interés bajas.
Entre otros metales preciosos en la LME, el platino al contado ganó un 4,21%, a US$ 2.740,25 la onza. El paladio, por su parte, subió un 4,79%, a US$ 2012,11.
