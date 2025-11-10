Ebensperger y las elecciones:“Las candidaturas han puesto sobre la mesa lo que nos preocupa”
El CEO de Banco de Chile espera que los aspirantes a La Moneda cumplan con sus programas de Gobierno.
Noticias destacadas
Cuando restan seis días de la elección presidencial y parlamentaria, el gerente general de Banco de Chile, Eduardo Ebensperger, se refirió a los comicios de este domingo, tras participar de una junta extraordinaria de accionistas.
“Las candidaturas han puesto sobre la mesa lo que a nosotros nos preocupa como país, como es el crecimiento, que es muy importante para disminuir la pobreza y para la seguridad”, afirmó.
Agregó que hay que esperar que se cumplan los programas de Gobierno de los postulantes a La Moneda “y si es así, va a ser muy positivo para el país”.
Respecto de la marcha del negocio, en especial, sobre la cartera de colocaciones del banco, estimó que “se ha visto un poco más de movimiento, pero no hay que cantar victoria porque no hay un crecimiento fuerte”.
Directores
En la junta de accionistas, los titulares de los papeles del banco controlado por el grupo Luksic y Citibank, aprobaron reducir desde 11 a 9 el número de directores. Además de dos representantes en calidad de independientes.
La propuesta fue aprobada con el 81% de los votos, y según el presidente de la entidad, Pablo Granifo, “la reducción es perfectamente coherente con la composición accionaria de Banco de Chile y mantiene la debida protección de los derechos de los accionistas minoritarios”.
Asimismo, se estableció que el cargo de director durará tres años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.
El nombramiento de los nueve miembros de la mesa directiva se realizará en la junta anual de accionistas que se llevará a cabo en marzo del próximo año.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Percepción de fondos de inversión: industria apunta a cambios en régimen tributario y regulación como principales desafíos
“Hay regulaciones que han impactado directamente a la rentabilidad de los proyectos y como consecuencia de ello de los fondos”, alertó el presidente de la Acafi, Luis Alberto Letelier.
María Jesús Ibáñez, directora de Innovación y Tecnologías de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría:“El primer listado de calificación de Operadores de Importancia Vital fue un golpe duro para la industria digital”
La abogada criticó la inclusión de desarrolladores de software, firmas de apoyo a la transformación digital o ecommerce y la ausencia de servicios como agua o combustible en la nómina de la ANCI. En diciembre las empresas tendrán “solo cinco días” para apelar.
BRANDED CONTENT
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
SuplementosVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete