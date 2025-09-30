Click acá para ir directamente al contenido
Guía para el inversionista: todo lo que hay que saber para navegar durante un cierre del gobierno en EEUU

Se espera que el oro mantenga su atractivo como refugio. Parte de su última alza se debe a la debilidad del dólar, que probablemente caería durante un cierre. Eso favorecería al yen y al euro. Los inversionistas en renta variable podrían rotar hacia rincones defensivos del mercado como salud y servicios públicos.

Por: Bloomberg

Publicado: Martes 30 de septiembre de 2025 a las 15:50 hrs.

