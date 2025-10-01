Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Pensiones
Pensiones

Concurso de consejeros de licitación del stock por ADP avanza: se recibieron 116 postulaciones

Ahora se realizará la etapa de análisis curricular, donde se seleccionará el número de personas que calzan con el perfil y luego se iniciará la fase de entrevistas.

Por: María Paz Infante

Publicado: Miércoles 1 de octubre de 2025 a las 13:41 hrs.

Pensiones AFP asesoría técnica nombramientos María Paz Infante
<p>Concurso de consejeros de licitación del stock por ADP avanza: se recibieron 116 postulaciones</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Ad portas del Presupuesto 2026, Contraloría visa decreto donde Hacienda admite incumplimiento de meta fiscal
2
Empresas

Empresas rebaten al Gobierno e insisten en millonarios pagos pendientes del Minvu: “Resulta coherente con las cifras que manejamos”
3
Economía y Política

Imacec decepciona en agosto y la actividad económica crece muy por debajo de los pronósticos
4
Mercados

Quiénes componen el Consejo Técnico de Inversiones que tendrá un rol clave en el régimen de los fondos generacionales
5
Economía y Política

Boric propone Presupuesto 2026 con un alza del gasto de 1,7% y utiliza discurso oficial para criticar plan fiscal de Kast
6
Empresas

Un minero con experiencia en oro, uranio y cobre asume cargo clave para desarrollar distrito Andina-Los Bronces
7
Economía y Política

El SII posterga hasta el 2 de enero la obligación de que contribuyentes estén formalizados para ejercer actividades económicas y hacer negocios con el Estado
8
Empresas

Minera del grupo Luksic vende sus líneas de transmisión eléctrica por casi US$ 70 millones
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Salud Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete