Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política País
País

Macías: “Las AFP tienen un conflicto de interés, no es que estén preocupadas solo de la rentabilidad, les interesa mantener sus targets”

El superintendente de pensiones hizo un duro comentario respecto a los planteamientos de las AFP de modificar el sistema de licitación de stocks propuesto en la reforma de pensiones. Sí se mostró abrierto a flexibilizar los benchmarks.

Por: Marcela Vélez-Plickert, Sandra Burgos desde Londres, Reino Unido

Publicado: Martes 16 de septiembre de 2025 a las 07:18 hrs.

Sandra Burgos Marcela Vélez-Plickert Chile Day Pensiones reforma previsional AFP
<p>Macías: “Las AFP tienen un conflicto de interés, no es que estén preocupadas solo de la rentabilidad, les interesa mantener sus targets”</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Corte Suprema zanjará las reclamaciones que buscan frenar las obras del proyecto Las Salinas de Copec en Viña del Mar
2
Mercados

Fondos de inversión de Sartor AGF acumulan caídas en patrimonio neto por $ 210 mil millones
3
Empresas

Empresa que se autodenominó pionera en vender cervezas artesanales en Chile se va a quiebra
4
Economía y Política

Nicolás Grau, ministro de Hacienda: “El crecimiento del gasto en el Presupuesto 2026 será menor al de otros años”
5
DF LAB

Chilenos lanzan fondo para capitalizar la caída histórica de las valorizaciones en biotecnología en EEUU
6
Economía y Política

40 horas: la DT desestima solicitud de gremios y zanja que no se puede reducir jornada laboral en minutos a lo largo de una semana
7
Empresas

El 20% de los aserraderos de Chile cerró en los últimos cinco años y pequeñas forestales ponen en duda su viabilidad
8
Mercados

Revolut advierte a bancos y fintechs locales: “La competencia será brutal”
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Innovación y Startups Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete