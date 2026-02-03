Cuatro de los cinco multifondos de AFP registran ganancias en el primer mes del año
Los fondos más riesgosos (A y B) son los que más rentaron, mientras que el E es el único que tuvo pérdidas.
Los multifondos A, B, C y D, siguieron en terreno positivo y anotaron ganancias en el primer mes del año. Todo, en en el marco de un 2025 con desempeños en niveles que no se veían desde 2019.
Así, en enero el fondo A fue el que más rentó, con retornos por 1,05%, seguido del B, con 0,74%. Luego se ubicó el fondo C con 0,48% y el D, que tuvo ganancias por 0,42%.
El único multifondo del sistema de AFP que exhibió pérdidas en el primer mes del año fue el más conservador del sistema (E), con una caída de 0,63%.
La Superintendencia de Pensiones explicó que el buen desempeño de los fondos A, B, C y D "se debió principalmente a las ganancias obtenidas por las inversiones en acciones nacionales, aun cuando esto fue parcialmente contrarrestado por los retornos negativos de las inversiones en instrumentos extranjeros, los que fueron afectados por la depreciación de 5,79% del dólar respecto del peso chileno".
Por ejemplo, durante el primer mes de 2026, la rentabilidad en pesos del índice MSCI mundial tuvo una caída de 3,01%, mientras que los títulos accionarios locales medidos por el IPSA registraron un alza de 9,94%, consignó el regulador.
Por el contrario, en el caso del fondo E "sus resultados obedecen mayormente al retorno negativo de las inversiones en instrumentos extranjeros y títulos de deuda local, lo que fue en parte compensado por la rentabilidad positiva de las inversiones en acciones nacionales", detalló la Super.
Durante el mes se observó un alza en las tasas de interés de los títulos de deuda local, lo que implicó
un aporte negativo a la rentabilidad de estos fondos por la vía de las pérdidas de capital.
