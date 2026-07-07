Los índices de referencia propuestos por el regulador que definirán el desempeño de las gestoras

La asignación estratégica de las administradoras dentro de las clases de activos se medirá frente a una cartera compuesta por selectivos globales y locales.

La propuesta de fondos generacionales de la Superintendencia de Pensiones (SP) también incluyó el sistema de carteras de referencia, un aspecto clave para el esquema de “premios y castigos” por desempeño que establece la reforma.

En detalle, cada AFP deberá definir su asignación estratégica en las diferentes clases de activos, dentro de los márgenes establecidos por el régimen de inversión, a partir de la cual se evaluará mensualmente el rendimiento de la administradora para cada fondo generacional. “Para la determinación de la composición de las carteras de referencia, se considerarán las clases de activos establecidos en el régimen de inversión de los fondos de pensiones y los índices de mercado asociados a cada tipo de activo”, precisó el documento.

Así, las administradoras podrán recibir compensaciones por desempeño en caso de que la rentabilidad del fondo generacional supere la cartera de referencia y la banda de desviación establecida. Por el contrario, deberán retribuir al fondo en caso de que la rentabilidad sea menor al límite inferior de dicha banda.

Para la renta variable local, la Superintendencia de Pensiones optó por el Infoces, el índice de renta variable nacional utilizado por los Fondos de Cesantía, elaborado por la Bolsa de Santiago.

Bolsa local

Para la renta variable local, es decir, acciones chilenas, la Super de Pensiones optó por un selectivo de bajo perfil, pero de larga relación con el regulador. Esta clase de activos se medirá frente al “Infoces”, un índice de renta variable nacional utilizado por los fondos de cesantía, elaborado por la Bolsa de Santiago.

Según un documento de la SP, la canasta del selectivo corresponde al IGPA, sin los papeles que no pueden ser adquiridos por la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC).

En tanto, la renta fija de instrumentos del Estado se medirá con el “promedio simple entre los ‘Índices de Bonos de Gobierno’ (LVA Índices) e ‘Índices de Gobierno’ (RiskAmerica)”, apuntó el regulador.

Por su parte, para la renta fija corporativa nacional, se utilizará el promedio simple entre los “Índices de Bonos de Empresa” de LVA Índices y los “Índices Corporativos” de RiskAmerica.

Ambos, eso sí, tendrán diferencias en su consideración según el rango etario. Para las carteras de referencia en afiliados de hasta 50 años se utilizará el promedio de índices globales de cada proveedor.

En caso de los afiliados mayores de 50 años, se medirá ante el promedio de índices con instrumentos de de más de 12 años de duración.

Mercados globales

En la renta variable extranjera, la firma de cabecera será MSCI.

Para las acciones de mercados desarrollados, se propuso al índice “World Index”, que, al cierre de junio, estaba expuesto en un 72,45% a la bolsa de Estados Unidos, seguido por las plazas de Japón (5,69%), Reino Unido (3,45%), Canadá (3,34%) y Francia (2,24%). Los papeles de mayor ponderación fueron: Nvidia, Apple y Microsoft.

Para las bolsas emergentes, la SP fijó al índice “Emerging Markets Index (USD)”, compuesto en un 27,34% en acciones de la bolsa de Taiwán, seguido por Corea del Sur (23,72%), China (19,03%), India (11,09%) y Brasil (3,77%), mientras que sus títulos de mayor peso son Taiwan Semiconductor, Samsung y SK Hynix.

Ambos selectivos de MSCI serán considerados en sus versiones de rentabilidad neta de dividendos reinvertidos y en pesos.

En la renta fija global se utilizará Bloomberg como el principal proveedor. En bonos con grado de inversión, se medirán frente al índice “Boomberg Global Aggregate Total Return Index Value”, en pesos.

Para la deuda de alto rendimiento, se usará el “Global High Yield Index”, mientras que la renta fija de emergentes tendrá como referencia a “Emerging Markets USD Aggregate”.

Estos últimos también tendrán diferencias según el rango etario. Para las carteras correspondientes a afiliados de hasta 50 años, los índices se medirán en pesos, mientras que, para los mayores a 50 años, será con cobertura al dólar.

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