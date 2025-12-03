Max Sichel asumirá la gerencia general de AFP Habitat tras la salida de Alejandro Bezanilla
La designación se conoce justo una semana del sorpresivo anuncio de la salida de Bezanilla el 31 de diciembre tras siete años en el cargo y dos décadas en la administradora.
Noticias destacadas
El directorio de AFP Habitat designó como nuevo gerente general de la administradora a Max Sichel, quien asumirá el cargo a contar del 2 de enero próximo en reemplazo de Alejandro Bezanilla.
Sichel se desempeña hasta ahora como gerente de la división de Banca Minorista del Banco Internacional, que al igual que AFP Habitat está vinculado al brazo de inversiones de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).
La designación de Sichel, comunicado en la tarde del martes en un hecho esencial, se conoce justo una semana del sorpresivo anuncio de la salida de Bezanilla el 31 de diciembre tras siete años en el cargo y dos décadas en AFP Habitat.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Ampliación del postnatal para hombres y avanzar en sala cuna universal: las fórmulas para combatir la crisis de natalidad
El CEP, Espacio Público y el Centro de Políticas Públicas UC elaboraron una serie de recomendaciones para hacer frente a esta problemática y al envejecimiento de la población. Otra de las propuestas apunta a igualar la edad de jubilación entre hombres y mujeres.
Juan Pablo Laroze, fundador de red de ferreterías RedMAT: "Nuestro plan estratégico es llegar a 50 socios para 2030”
A tres años de su creación, la primera red de ferreterías PYME cuenta con 20 miembros, 26 puntos de venta y una facturación acumulada US$ 28 millones. Los próximos pasos incluyen una inversión de $ 150 millones para un nuevo portal de negocios y a futuro proyecta una bodega en la RM.
Vambe cierra serie A de US$ 14 millones con Monashees, Cathay y fundador de Rappi
La startup que creó una IA para escalar negocios, cerró su segunda ronda de inversión en la que también participaron Jaime Arrieta (Buk), Ignacio Canals (Galgo) y Simón Borrero (Rappi), quien se sumó al directorio.
Estadounidense UnitedHealth Group se despide de Empresas Banmédica: "Se complace en haber contribuido a los sistemas de salud chileno y colombiano"
Tras vender la filial latinoamericana a la brasileña Patria Investments, la gigante mundial empieza a sellar su "salida planificada" de la región.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete