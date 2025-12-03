Max Sichel asumirá la gerencia general de AFP Habitat tras la salida de Alejandro Bezanilla

La designación se conoce justo una semana del sorpresivo anuncio de la salida de Bezanilla el 31 de diciembre tras siete años en el cargo y dos décadas en la administradora.

El directorio de AFP Habitat designó como nuevo gerente general de la administradora a Max Sichel, quien asumirá el cargo a contar del 2 de enero próximo en reemplazo de Alejandro Bezanilla.

Sichel se desempeña hasta ahora como gerente de la división de Banca Minorista del Banco Internacional, que al igual que AFP Habitat está vinculado al brazo de inversiones de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).

La designación de Sichel, comunicado en la tarde del martes en un hecho esencial, se conoce justo una semana del sorpresivo anuncio de la salida de Bezanilla el 31 de diciembre tras siete años en el cargo y dos décadas en AFP Habitat.