Rentabilidades reales entre 8% y 14%, según riesgo: ¿Cómo se espera que cierren el año los fondos de pensiones?

El gerente general de Ciedess, Rodrigo Gutiérrez, adelantó que varios fondos se encaminan a mostrar su mejor retorno anual desde 2019.

Un año positivo han tenido los multifondos de pensiones. De hecho, todos acumulan ganancias en lo que va de 2025.

El fondo A de las AFP -el más riesgoso del sistema- es el que más renta, con ganancias por 14,68% real, mientras que el B, avanza 13,06% al cierre de noviembre.

Por su parte, el fondo moderado C presenta un alza de 12,34%; el D exhibe retornos por 10,80%; y el E es el único que registra ganancias por debajo de los dos dígitos, con 8,73%.

¿Qué se podría esperar para el mes que resta? El gerente general de Ciedess, Rodrigo Gutiérrez, adelantó que todos los multifondos se aprontan a cerrar el año 2025 con rentabilidades reales entre el 8% y el 14%, desde el fondo más conservador hasta el más riesgoso, respectivamente.

Eso sí, advirtió que "el mayor riesgo que podría impactar negativamente en tales ganancias sería el estallido de una supuesta 'burbuja' de la IA, lo cual ya fue en gran parte neutralizado gracias a los excelentes resultados que expuso Nvidia y otras tecnológicas recientemente".

Gutiérrez estimó que, hacia el final del año, cuatro de los cinco multifondos (A, B, C y D) mostrarían su mejor retorno anual desde 2019, año en que anotaron rentabilidades reales de 17,27%, 14,90%, 14,96% y 13,15%, respectivamente).

Lo anterior, dijo, podría extenderse para el fondo E en caso de registrarse un retorno entre una caída de 1,47% y ganancias por 0,28% para diciembre.

Ahora, en el caso de subir más allá de 0,28% durante el último mes del año, Gutiérrez calculó que el fondo E "anotaría su mejor desempeño anual desde su creación, superando el 9,03% obtenido en 2019".

Impulso de la renta variable

En un año marcado por la guerra comercial de Estados Unidos en el plano internacional y las expectativas de un cambio de Gobierno en la bolsa local, la rentabilidad de los fondos más riesgosos se explica mayormente por la variación en los precios de instrumentos de renta variable, principalmente internacional, señaló Ciedess.

"La tendencia alcista expuesta por los multifondos A y B comenzó luego de la moderación de la guerra comercial iniciada por Trump (en abril con el 'Día de la Liberación')", explicó Gutiérrez y añadió que, posteriormente, "EEUU ha anotado máximos históricos en sus principales índices bursátiles, en el marco de acuerdos comerciales, una economía resiliente, los nuevos recortes de tasas por parte de la Fed y los buenos resultados financieros de empresas, pero sobre todo debido al impulso del sector tecnológico".

En tanto, destacó que el mercado europeo se ha beneficiado por una política monetaria más expansiva y un repunte en sus indicadores económicos, mientras que China presenta avances debido al auge de la IA, el apoyo de medidas de estímulo gubernamentales, los acuerdos comerciales y cifras económicas por sobre lo esperado.

Gutiérrez recordó que, en el plano nacional, el IPSA también ha registrado niveles históricos "en el marco de valorizaciones rezagadas, una mejor posición de Chile frente a la guerra comercial, un eventual cambio del ciclo político, el impulso del escenario externo y el alza en los precios de ciertos commodities relevantes (cobre y litio)".