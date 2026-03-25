Saldo acumulado de las cuentas de APV de las AFP sube casi 15% en un año por mayor rentabilidad

En enero de este año, los recursos gestionados por las administradoras a través de este producto llegaron a US$ 4.323 millones.

Además del negocio de administración de cuentas de cotización obligatoria, las AFP también ofrecen complementos voluntarios, como la Cuenta 2 y el Ahorro Previsional Voluntario (APV).

Respecto de este último, las administradoras vieron cómo el saldo acumulado en las cuentas se ha vio incrementado en 12 meses.

Si en enero de 2025 la cifra fue de US$ 3.820 millones, en el mismo mes, pero de este año, fue de US$ 4.323 millones, es decir, un salto anual de 13,2%, según datos de la Superintendencia de Pensiones.

En la industria no hay dudas de que el principal motivo para el aumento es la buena rentabilidad de los fondos de pensiones durante el año pasado.

“Cuando tienes una rentabilidad promedio mínima de UF más 10%, solo por este factor hay un gran aumento de los saldos”, explicó la directora ejecutiva de Brain Invest, María Eugenia Jiménez.

La mayor parte del saldo acumulado, un 36% del total, se encuentra en el selectivo que más rentó en 2025, el fondo A.

Ello, porque los recursos de las cuentas de APV son invertidos por las AFP en los mismos fondos de pensiones que se encuentran los ahorros que provienen de las cotizaciones obligatorias, a elección de los clientes.

Así, los fondos más riesgosos, el A y el B, tuvieron el año pasado una rentabilidad real de 14,89% y 13,14%, respectivamente, mientras que los más conservadores, el D y el E, alzas de 10,47% y 8,6%, cada uno. En tanto, el de riesgo intermedio, el fondo C, ganó un 12,18% anual.

De hecho, la mayor parte del saldo acumulado, un 36% del total, se encuentra en el selectivo que más rentó en el período, el fondo A.

Del mismo modo, el análisis razonado de los estados financieros de 2025 de AFP ProVida también dieron cuenta del buen desempeño de los fondos.

Ello, por los positivos resultados que “han presentado las inversiones en instrumentos extranjero y títulos de deuda local, así como también el retorno positivo que presentaron las inversiones en acciones nacionales. En cifras, el retorno nominal promedio ponderado de los fondos de pensiones ProVida fue de un 15,3% durante los 12 meses del año 2025, en comparación con 7,8% registrado en durante el mismo período del 2024”.

Más cuentas y menos retiros

El incremento del saldo acumulado coincidió también con un mayor número de cuentas vigentes.

Entre enero de 2025 y el mismo mes de 2026, según cifras del regulador, las cuentas vigentes de APV que administran las AFP pasaron de 1.743.562 a 1.805.994.

Del mismo modo, la cantidad de retiros que hicieron los suscritos a este producto también cayeron.

En 2024, los rescates totalizaron 634.329, mientras que, al cierre de 2025, estos fueron 613.112, es decir, un retroceso de 3,3%.

Habitat lidera en saldo acumulado

En la industria, el segmento es encabezado por AFP Habitat en términos de saldo acumulado.

Hasta el primer mes del año, los recursos de las cuentas de APV gestionadas por la firma ligada a la Cámara Chilena de la Construcción y Prudential totalizaron US$ 1.660 millones.

Más atrás se ubicaron Cuprum, con US$ 1.247 millones, y Capital, con US$ 937 millones. Sin embargo, esta última AFP lidera el sector, considerando la cantidad de cuentas vigentes.

Hasta enero, la firma tenía en sus registros 491.953, cifra que reflejó un crecimiento de 3,4% en un año.

Le siguieron Cuprum, Habitat y ProVida, con 378.544, 372.876 y 372.306, respectivamente, según cifras del regulador.