Reale Seguros logra utilidades por US$ 3,3 millones en 2025 y aumenta participación de mercado
Durante el año pasado, la firma alcanzó una prima bruta de UF 3,26 millones, de las cuales un 57% correspondió al segmento de vehículos motorizados y un 43% a ramos varios.
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Reale Seguros informó que, tras nueve años de operación en Chile, cerró 2025 con utilidades por US$ 3,3 millones, lo que implicó un crecimiento anual de 282%, según los datos de la Asociación de Aseguradores de Chile. Además, terminó el ejercicio una participación de mercado de 2,64% en seguros generales y un margen de solvencia de 163%.
"2025 fue un año de consolidación. Privilegiamos una gestión prudente, fortalecimos nuestra eficiencia operativa y avanzamos en una estrategia enfocada en la rentabilidad sostenible, manteniendo siempre nuestro compromiso con clientes, corredores y colaboradores”, señaló el director general de Reale Seguros, Víctor Ugarte.
Durante el periodo, la firma alcanzó una prima bruta de UF 3,26 millones, de las cuales un 57% correspondió al segmento de vehículos motorizados y un 43% a ramos varios. En materia operacional, realizó más de 19 mil servicios de remolque, con un tiempo promedio de respuesta de 35 minutos mediante flota propia, cifra que se sitúa 15 minutos por debajo del promedio de mercado. Asimismo, dio cuenta que redujo en más de 30% los costos promedio de siniestros, disminuyó en más de 10 días los tiempos de reparación y elevó su indicador de recomendación de clientes (NPS) hasta 53 puntos.
“Estos resultados reflejan una mejora concreta en la experiencia de nuestros asegurados. Hemos trabajado para responder con mayor rapidez, optimizar procesos y fortalecer nuestros estándares de servicio, entendiendo que la confianza es uno de los activos más relevantes de la industria aseguradora”, agregó Ugarte.
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