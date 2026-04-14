Acciones suben y el petróleo retrocede por posible nuevo encuentro entre EEUU e Irán

La Agencia Internacional de Energía proyecta la primera contracción de la demanda de petróleo desde 2020.

No hay titular que sacuda al mercado. El S&P500 se encamina a extender las alzas tras haber borrado las pérdidas que acumulaba este año. No es solo el índice estadounidense. Las alzas se extienden por Europa y Asia.

Es una reacción a la caída del petróleo por debajo de los US$100. Tanto el Brent como el WTI caen esta mañana. El barril de crudo Brent cae a US$98,59, y el WTI transa en US$96,68.

El dólar retrocede y los metales tienen una sesión al alza. El cobre ronda los US$13.200 por tonelada en Londres y retoma el nivel de los US$6 por libra en el Comex.

Traders e inversionistas se dejan entusiasmar por un reporte de Reuters sobre un posible regreso de las delegaciones de Irán y EEUU a la mesa de negociaciones esta semana. El reporte llega después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que fue el régimen iraní el que pidió una segunda ronda de negociaciones. “Tienen mucho interés en llegar a un acuerdo”, declaró.

Otro factor que puede generar algo de optimismo es el paso esta mañana de dos buques tanqueros sancionados (por comerciar petróleo iraní) a través del estrecho de Ormuz, a pesar del bloqueo estadounidense. FT reporta que al menos uno de los buques salió de un puerto iraní.

En contraste con las alzas y el apetito por el riesgo, la Agencia Internacional de Energía (IEA) modifica su escenario para este año y proyecta que en lugar de un crecimiento de 730.000 barriles diarios se registrará una contracción de la demanda de petróleo equivalente a 80.000 barriles diarios. Será la primera contracción de la demanda desde 2020, en clara señal de que estará asociada a una menor actividad y crecimiento económico. El director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, afirmó que los precios de los futuros del petróleo aún no reflejan la gravedad de la crisis.

Por ejemplo, el precio del petróleo con entrega en septiembre todavía transa por encima de los US$81. A enero 2027, los contratos transan a US$77, todavía un 19% más que el precio vigente previo a la guerra en Irán.

A lo que hay que sumar el impacto del alza en los precios de los fertilizantes y de materiales de construcción, como el aluminio.

Ya el FMI ha advertido que nadie quedará exento del impacto. Ni siquiera China. El reporte de balanza comercial publicado hoy muestra que las exportaciones chinas sufrieron una importante desaceleración en marzo. Los envíos crecieron 2,5% anual, muy por debajo del 8,6% que se esperaba y el menor ritmo de expansión desde octubre pasado. (Más sobre China en el podcast)

Las empresas también ofrecen combustible para el optimismo en el mercado. Los resultados de Goldman Sachs superaron las expectativas y preparan el escenario para lo que se espera una positiva temporada para los principales actores de Wall Street. JPMorgan y Citi reportan hoy.

Las acciones de American Airlines suben 5% antes de la apertura, tras informes de que el CEO de United Airlines (+2%) ha comentado la idea de fusionarse con su competidor.

Amazon también se encamina a una apertura al alza (+1%). La firma podría anunciar hoy la compra de la empresa de satélites GlobalStar (+15,49%) para competir con Starlink de Elon Musk.

En la región, avanza el conteo de votos en Perú, tras la segunda jornada electoral. Con el 76% de las actas escrutadas, Keiko Fujimori lidera con el 16% y pasaría a la segunda vuelta junto a Rafael López Aliaga, quien tiene el 13%.

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