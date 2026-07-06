Acciones tecnológicas y el dólar repuntan hacia la apertura de Wall Street
El petróleo cae tras el anuncio de aumento de producción de la OPEP.
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La primera semana completa del segundo semestre comienza con Wall Street apuntando a una apertura al alza. El mercado estadounidense estuvo cerrado el viernes por feriado y busca ponerse al día, después de que las acciones europeas cerraran la semana pasada en un nivel récord.
El tema de esta y las próximas semanas será: utilidades. El mercado se prepara para el arranque de la temporada de resultados, en medio de crecientes advertencias sobre una posible burbuja, especialmente en las valoraciones de las acciones tecnológicas.
Es este sector el que lidera los avances en las acciones estadounidenses. El Nasdaq sube más de un 1% y el S&P500 un 0,41%. El Dow Jones también avanza y se encamina a marcar su vigésimo nivel récord del año. La sesión es algo más débil en otras regiones. El Stoxx600 europeo revierte su dirección y borra las alzas que marcó en la apertura.
En Asia, la sesión fue mixta con caídas en Japón, Corea del Sur y Taiwán. Las caídas fueron atribuidas a un reporte sobre un retraso de más de un año en los planes de Nvidia para el lanzamiento de su nuevo sistema de racks para servidores de IA. La noticia golpeó a las acciones de empresas proveedoras de Nvidia en Asia.
El petróleo modera su caída tras haber perdido más de 1% al inicio de la sesión en Asia. Al mayor tráfico a través del estrecho de Ormuz se sumó durante el fin de semana el anuncio de un aumento de producción por parte de la OPEP, en 188.000 barriles diarios a partir de agosto. El barril de crudo Brent cae 0,75% a US$71.61, y el WTI transa en US$68,30. Analistas de Citi ajustaron sus proyecciones y esperan que el barril de Brent opere en torno a los US$60 hacia fin de año.
Llama la atención el repunte del dólar. Después de que el reporte laboral de junio redujera la presión sobre la Fed, el dólar anotó caídas de la mano del ajuste en las expectativas de alzas de tasas. Sin embargo, el mercado sigue esperando un alza de tasas de parte de la Fed este año, a pesar de que se proyecta una rápida caída en el precio de los combustibles.
El dólar avanza un 0,25%. El yen japonés vuelve a romper la barrera de los 162 por dólar y Goldman Sachs proyecta que podría seguir depreciándose hasta los 165.
Clave para las apuestas alrededor del dólar, el impulso de la economía estadounidense y la extensión del rally en los mercados será la temporada de resultados. En Wall Street el arranque “oficial” será la próxima semana, con las publicaciones desde los grandes bancos. Pero entre el miércoles y el viernes de esta semana, los inversionistas recibirán los balances de Levi, Pepsi y Delta, empresas directamente ligadas a los consumidores.
Más relevantes serán los resultados de Samsung Electronics, que anuncia la publicación de cifras preliminares en la sesión de mañana. El reporte ofrecerá la primera pista sobre qué esperar de las firmas vinculadas al desarrollo de la IA.
Otra empresa coreana también concentrará la atención del mercado: SK Hynix. La fabricante de chips de memoria se prepara para levantar U$28.000 millones al listar sus ADRs en el Nasdaq. La operación, la más grande de este tipo hasta ahora, se realizaría el viernes.
Otro titular nos lleva a Turquía donde se reúnen los líderes de los países miembros de la OTAN. El presidente estadounidense, Donald Trump, ya estaría en camino. Se espera una reunión tensa, en medio de los reclamos de EEUU hacia Europa por lo que considera un gasto insuficiente en defensa. La mortal ofensiva de Rusia contra Ucrania (41 muertos en dos ataques en Kiev) ofrecerá un telón de fondo especialmente crítico para el encuentro.
Entre las empresas que destacan está EasyJet. La firma finalmente acepta la oferta de la firma de inversión estadounidense Castlelake por US$7.300 millones. Las acciones de EasyJet suben más del 10%.
HOY ESTAMOS ATENTOS A:
- El gobernador de la Fed Christopher Waller expone al cierre de un encuentro de política monetaria en Roma, junto a la presidenta y al economista jefe del BCE, Christine Lagarde y Philip Lane.
- 08:30 El Banco Central publica las Cuentas Nacionales por sector institucional al primer trimestre.
- 10:00 El Instituto de Gestión de Suministros (ISM) reporta el índice PMI de servicios de junio en EEUU.
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