Amenaza de Trump de bloquear Ormuz impulsa al petróleo y anticipa apertura en rojo en Wall Street

La semana comienza con otra cuenta regresiva. EEUU amenaza con bloquear el estrecho de Ormuz a partir de las 10:00 horas de hoy, como respuesta a la falta de acuerdo durante las negociaciones del fin de semana en Pakistán.

El bloqueo se aplicaría a todos los barcos que entren o salgan de puertos iraníes, pero se permitiría el paso a los demás. Irán acusa que la medida es ilegal y amenaza con atacar puertos de la región, si EEUU avanza con la medida.

El mercado reacciona con un alza del petróleo y del dólar y caídas en las acciones. Pero la reacción es limitada y parece concentrarse en la posibilidad de que una reapertura del estrecho de Ormuz tomará más de lo esperado.

El crudo WTI llega a US$104 por barril y el Brent se acerca a los US$103. Además se registra un alza de hasta 9% en algunos derivados. Las acciones mineras reaccionan con alzas de entre 2% y 3%, mientras las aerolíneas es uno de los sectores más afectados. Los futuros de Wall Street apuntan a una apertura con pérdidas.

El dólar sube con fuerza y las acciones emergentes (MSCI EM) pierden 0,75%. El cobre opera mixto para anotar una moderada alza en Londres que lo acerca a los US$12.900 por tonelada, y una caída en el Comex (-0,39%) donde transa en US$5,86 por libra.

Hay varias preguntas alrededor de la amenaza estadounidense. Una de las primeras dudas es cómo aplicará EEUU el bloqueo, dado que podría requerir un extenso despliegue de fuerzas militares en la zona. De inmediato, la siguiente pregunta es cómo reaccionará Irán. Seguido por cuál será la respuesta de China, que es el principal receptor del petróleo iraní que EEUU ahora buscaría bloquear.

Una señal positiva, que puede estar detrás de la reacción limitada en los mercados, es la continuidad de la tregua. No se reportan ataques a pesar del fracaso de las conversaciones del fin de semana.

Fuera del estrecho de Ormuz, los inversionistas ponen la mirada en Wall Street. Goldman Sachs inaugura hoy temporada de resultados. En el Primer Click Semanal adelantamos qué se espera de los reportes y otros temas que marcarán la semana.

La política también ocupa titulares. En Hungría Peter Magyar propino una durísima derrota a Viktor Orbán al ganar por amplia mayoría. Orbán sorprendió al reconocer rápidamente la derrota. Magyar, quien formó su partido hace apenas dos años, logró dos tercios de los asientos en el parlamento, abriendo la puerta a reformas constitucionales. Con la derrota de Orbán, Vladimir Putin pierde a uno de sus principales aliados en Europa.

En Perú el resultado electoral no fue igual de claro. Tras una primera vuelta marcada por problemas logísticos, Keiko Fujimori lidera con apenas 17% de los votos con el 49% de las actas escrutadas. Le sigue Rafael López Aliaga con el 15%. El organismo electoral decidió extender el proceso para 211 meses de votación que no pudieron instalarse ayer. La medida y problemas logísticos han causado cuestionamientos a la validez de los resultados.

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