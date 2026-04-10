El diagnóstico de las empresas

Parte del optimismo de los mercados se basa en la resiliencia que han demostrado los balances.

Comencemos con algo de política. Los primeros eventos que tendrán en agenda los inversionistas esta semana, fuera de las negociaciones entre EEUU e Irán, tienen que ver con resultados electorales.

Con 35 candidatos en la papeleta y alto grado de indecisión según las encuestas es prácticamente imposible proyectar que los peruanos escojan presidente en primera vuelta. Este domingo conoceremos, entonces, a quienes pasarán al balotaje del 7 de junio. Keiko Fujimori, en su cuarto intento, aparece como una de las favoritas, junto al exhumorista Carlos Álvarez y el exalcalde Lima Rafael López Aliaga.

También habrá elecciones en Hungría. El resultado podría tener impactos importantes en el euro y las proyecciones de las acciones europeas apenas abran los mercados el lunes. Si las encuestas se cumplen y no hay manipulación de los resultados, el opositor Peter Magyar, desplazaría a Víktor Orbán tras 16 años.

Orbán, aliado de Vladimir Putin y Donald Trump, ha votado consistentemente contra imponer sanciones a Rusia o aprobar fondos para Ucrania. Pero es una elección parlamentaria y puede haber sorpresas.

Pero esos son temas secundarios. Para Wall Street la atención estará en los resultados de empresas. La temporada arranca, como es costumbre, con los grandes bancos. Goldman Sachs (lunes 13) estrenará la temporada, seguido por JPMorgan, Citi, Blackrock, y Wells Fargo el martes 14, y Bank of America y Morgan Stanley el miércoles 15. La semana también traerá atención al sector tecnológico con ASML (miércoles 15) y el consumo con Netflix y Pepsi (jueves 16).

La temporada comienza con altas expectativas. Bob Savage, jefe de estratega Macro de BNY, destaca que el consenso del mercado apunta a un crecimiento de utilidades en torno a un 13%, con algunas proyecciones apuntando a un crecimiento de 19%.

Para Helen Jewell, directora internacional de renta variable fundamental en Blackrock, las expectativas para los reportes de utilidades son demasiado optimistas. En entrevista con Bloomberg, Jewell afirma que es difícil reconciliar -por ejemplo- las perspectivas optimistas para los reportes de empresas de consumo con el impacto inflacionario generado por la guerra en Irán.

Para Savage, no serán tanto los resultados -que capturarán un mes del impacto de la guerra- sino las proyecciones de las empresas lo que concentre la atención de los inversionistas.

La temporada tuvo un buen arranque. La semana pasada, Delta Airline, Levi Strauss y TSMC superaron las expectativas y se mostraron optimistas de cumplir sus metas para el año.

Analistas apuntan a que es la resiliencia demostrada por las empresas, especialmente en EEUU, uno de los factores detrás del optimismo que sostiene a los índices en medio del caos y aumento de los riesgos políticos.

Deutsche Bank va más allá. En una nota a clientes publicada este jueves, Binky Chadha, estratega jefe de renta variable del banco alemán, proyecta un crecimiento de utilidades de 19% interanual para el primer trimestre, por encima del consenso.

¿De dónde viene tanta confianza? Según Chadha, los precios elevados del petróleo impulsarían las ganancias del sector energético de 2,2% en el cuarto trimestre a 10,3% en el primero; la depreciación del dólar, sumaría 4,1 puntos porcentuales a las utilidades al dar mayor poder adquisitivo a compradores extranjeros; el impulso del sector financiero, que duplicaría su crecimiento a 20%.

El estratega advierte que las posiciones de los inversionistas no reflejan esta mirada optimista sobre las ganancias, por lo que si los reportes confirman el buen momento que proyecta Deutsche Bank, podríamos ver un reacomodo significativo de posiciones.

Proyecciones a la baja

En Washington la discusión será sobre la economía global. Las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial arrancan el lunes 13 y se extenderán hasta el sábado 18.

El evento central será la presentación del World Economic Outlook (WEO) el martes 14, donde el economista jefe del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, presentará las nuevas proyecciones según tres escenarios de solución de la guerra en Irán.

La directora del FMI, Kristalina Georgieva, adelantó que incluso el mejor de esos tres escenarios incluirá un recorte en la proyección de crecimiento desde el 3,3% esperado inicialmente para 2026.

Otra discusión importante será la tensión fiscal por la demanda de mayor gasto en defensa y el impacto macroeconómico de los conflictos armados.

Mirada en China

En medio de la discusión económica, China publicará su PIB del primer trimestre (jueves 16). Hasta ahora, Beijing ha navegado relativamente bien el impacto de la guerra en Irán, a pesar de ser uno de sus principales socios comerciales. Sus amplias reservas de petróleo y gas, y fertilizantes, blindan a China del impacto inmediato, pero hay reportes de que la presión de Beijing sería uno de los principales factores detrás de la decisión de Irán de sentarse en la mesa de negociaciones.

Analistas esperan que China reporte un crecimiento anual de 5% en el primer trimestre, para romper una racha de desaceleración.

En 2025, el PIB creció 5%, cumpliendo la meta oficial, pero el impulso se moderó en el cuarto trimestre a 4,5% interanual.

Para este año, por primera vez Beijing se fijó un rango como meta de crecimiento, de entre 4,5% y 5%, apuntando a que tolerará una desaceleración. El consumo interno y la inversión siguen débiles, y la demanda externa se ha convertido en el motor principal del crecimiento.

Vale seguir de cerca

También en China.- Antes de la publicación del PIB, Beijing reportará cifras de balanza comercial de marzo el martes 14.

Desde EEUU.- Tras el salto del IPC de marzo, el mercado pondrá atención en el Índice de Precios al Productor, que se reporta el martes 14. El mercado también recibirá el Libro Beige de la Fed (miércoles 15) y el índice de producción industrial de marzo (jueves 16).

Créditos

El Banco Central publica la Encuesta de Crédito Bancario del primer trimestre (miércoles 15).

Más inflación

Argentina (martes 14) y Japón (sábado 18) reportan cifras de inflación de marzo.