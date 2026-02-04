Efecto "Anthropic" pesa sobre los mercados y presiona nuevas pérdidas
Santander cae tras anuncio de compra de banco estadounidense.
Noticias destacadas
En toda revolución hay ganadores y perdedores, y el lanzamiento de “Legal” lleva al mercado a enfocarse en cómo la IA afectará a una amplia variedad de empresas de software.
“Legal” es una nueva capacidad que Anthropic incorporó a su asistente de IA Cowork y que automatiza la revisión de todo tipo de contratos y documentos, supervisa procesos de compliance y redacta reportes especializados. Todo, sin la necesidad de comprar un software exclusivo para ello. El anuncio golpeó inicialmente a firmas como Thomson Reuters (-16%) y otras que ofrecen soluciones para el mundo legal, pero rápidamente se extendió a proveedores de cualquier tipo de software como Adobe o Expedia. WSJ calcula que el anuncio de Anthropic provocó pérdidas de valor por US$300.000 millones en acciones de software en general.
Por el contrario, las expectativas de desarrollo de IA siguen beneficiando a acciones vinculadas con semiconductores y el resto de la infraestructura necesaria. En Asia, Hong Kong y Korea ayudaron a contener las caídas en la región. La sesión también es mixta en Europa, que se enfoca en los resultados de empresas de otros sectores como Novo Nordisk, UBS y Santander. Los futuros de Wall Street intentan revertir las caídas para llegar a la apertura con leves alzas. El dólar cae de forma moderada.
Los metales se benefician de la incertidumbre en los mercados accionarios y el derribo de un dron iraní de parte de EEUU. El oro supera los US$5.100 y la plata salta otro 8%. El cobre se desacopla y opera con caídas moderadas.
Hay temas geopolíticos en agenda. Uno de ellos es el aumento de la tensión entre EEUU e Irán, pero la caída del precio del petróleo revela que el mercado prevé una solución diplomática. Además, se pondrá atención a la cumbre en Washington, en la que EEUU anunciará un plan para acumular minerales críticos.
Pero son las empresas las protagonistas de la jornada.
AMD ve caer sus acciones casi 8% antes de la apertura, a pesar de reportar ingresos, utilidades y márgenes mejores a los previstos. Pero el mercado castiga la aparente debilidad de las ventas en China y dudas sobre su capacidad para quitarle mercado a Nvidia.
Novo Nordisk pierde 18% en la bolsa noruega después de reducir sus pronósticos para ventas y utilidades para 2026. La firma enfrenta presión para reducir el precio de Wegovy, su producto estrella contra la obesidad, en medio de una creciente competencia en el mercado de GLP-1.
Santander cae 4% en la bolsa española, a pesar de un alza de 14% en sus utilidades. El banco anunció la compra de Webster Bank para crecer en EEUU. La operación por US$12.200 millones obligará a Santander a realizar un aumento de capital. Morgan Stanley duda de que Santander logre las sinergias prometidas con la compra de Webster Bank y reduce su recomendación de sobreponderar a neutral.
En la portada de Diario Financiero: Bci sigue ganando terreno en créditos comerciales y BancoEstado retoma el liderazgo en hipotecarios. "No hay plata": el duro informe de Itaú sobre la situación fiscal de 2025 y el nuevo incumplimiento de la meta.
HOY ESTAMOS ATENTOS A:
- Uber reporta sus resultados antes del inicio de la sesión. Alphabet, Arm y Qualcomm lo hacen tras el cierre.
- 07:00 La Eurozona publica la inflación de enero.
- 08:30 El Banco Central publica la minuta de su última reunión política monetaria.
- 10:15 La consultora ADP publica su reporta de creación de empleo privado.
- 12:00 El Instituto de Gestión de Suministros reporta el índice PMI de servicios de enero.
- 19:00 El banco central de Colombia publica las minutas de su reunión de política monetaria.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.

