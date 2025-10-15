Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Primer Click
Primer Click

Futuros de Wall Street buscan un repunte tras las señales de Powell sobre nuevos recortes de tasas

El rally del oro, la plata y el cobre continúa.

Por: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Miércoles 15 de octubre de 2025 a las 07:30 hrs.

Jerome Powell tasas de interés oro cobre plata Trump China Francia Argentina mercados internacionales Bolsas internacionales mercado bursatil Wall Street Estados Unidos Marcela Vélez-Plickert
<p>Futuros de Wall Street buscan un repunte tras las señales de Powell sobre nuevos recortes de tasas</p>

Noticias destacadas

Icono Video

VIDEO

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

ENAP desvincula a un ejecutivo clave después de casi 30 años ligado a la compañía estatal
2
Empresas

Firma neoyorquina de inversiones entra a la minería chilena con acuerdo para adquirir el 25% de dos proyectos de Capstone Copper
3
Empresas

JPMorgan recorta precios objetivo para acciones de CMPC y Copec en medio de sobreoferta de celulosa y volatilidad cambiaria
4
Economía y Política

Jennifer Vanderhart, economista de Estados Unidos: “Aún hay algunas cosas que Chile podría hacer para reforzar la protección de la propiedad intelectual”
5
Economía y Política

Dorothy Pérez conquista Enade y recibe ovación de pie de empresarios: "Dejemos las peleas estériles y avancemos todos juntos"
6
Empresas

Nestlé y CCU amplían alianza más allá del negocio de las aguas y comercializarán café frío enlatado en conjunto
7
Economía y Política

Estudio revela que PIB de Chile debe crecer cerca de 1% anual solo para compensar costos de agenda laboral
8
Mercados

Más allá de los bancos: las opciones que crecen en el negocio hipotecario
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Fondos de Inversión Entre Códigos Salud Construcción Laboral & Personas

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete