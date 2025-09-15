Click acá para ir directamente al contenido
Las bolsas abren la semana en verde a la espera de la decisión de política monetaria de la Fed

El cobre repuntaba 0,1%, hasta US$ 4,65 la libra, mientras el petróleo Brent se ubicaba en US$ 67 el barril, con un mercado inquieto por los ataques ucranianos a refinerías rusas.

Por: Felipe Lozano / Podcast: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Lunes 15 de septiembre de 2025 a las 07:30 hrs.

