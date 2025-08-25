Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Primer Click
Primer Click

Los futuros de Wall Street frenan el rally generado por las declaraciones de Powell

El mercado buscará nuevos incentivos en los resultados de Nvidia y datos de inflación.

Por: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Lunes 25 de agosto de 2025 a las 07:30 hrs.

inflación FED Trump Nvidia China Marcela Vélez-Plickert
<p>Los futuros de Wall Street frenan el rally generado por las declaraciones de Powell</p>

Noticias destacadas

Icono Video

VIDEO

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Director de cine se une a un exejecutivo de Unilever y a empresario para crear canal de televisión
2
DF MAS

Álvaro Jalaff post Capitán Yáber: el distanciamiento con su hermano Antonio, estufa para el penal y las recientes declaraciones a la Fiscalía
3
DF MAS

Sarah Russo, a fondo sobre su padre Mauricio Russo, cofundador de Casaideas
4
DF MAS

Puertecillo Winery: La faceta de negocios personal de Fernando de Peña
5
DF MAS

La historia personal de Marta Larraechea con Copec
6
DF MAS

Dos edificios frente al mar abren conflicto en Las Tacas
7
DF MAS

5 momentos desconocidos de Mario Marcel en su paso por Hacienda
8
Economía y Política

Lo que dicen las cifras: hay regiones del país que la empiezan a pasar mal con el desempleo
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Entre Códigos Salud Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión
Comunidad acusa defectos en dos torres de 30 pisos en Estación Central: inmobiliaria y constructora apuntan a mal uso de los habitantes
Construcción

Comunidad acusa defectos en dos torres de 30 pisos en Estación Central: inmobiliaria y constructora apuntan a mal uso de los habitantes

“Los mismos habitantes (arrendatarios extranjeros) de los edificios viven y hacen negocios, formales e informales, en el mismo lugar, lo que evidencia un mal uso de un inmueble destinado únicamente a habitación”, dijo firma ligada a Fundamenta. “Arrendatarios que rotan frecuentemente no observan normas básicas de cuidado”, sostuvo Sigro.

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete