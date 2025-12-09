Los futuros de Wall Street pisan el freno a la espera de la decisión de la Fed

La incertidumbre en torno a la reunión de la Fed llevó ayer a un freno del repunte en Wall Street. Los índices estadounidenses, las acciones europeas y emergentes cerraron con pérdidas moderadas. Ante las expectativas de que el emisor estadounidense podría realizar un “recorte hawkish” de tasa. Es decir, que cumpla con la esperada baja de 25 puntos base mañana, pero adopte un tono más restrictivo hacia adelante.

Las pérdidas se extendieron a la sesión en Asia, donde solo el Nikkei (+0,14%) logró defender un alza moderada. Las acciones europeas y los futuros de Wall Street también tratan de defender avances en torno a 0,17%-0,20%. La tasa de los bonos del Tesoro se estabiliza en torno a 4,18%, su mayor nivel desde fines de septiembre. El dólar opera plano.

El cobre vuelve a acoplarse con otros metales para operar con una baja tanto en Londres como en el Comex, tras haber marcado ayer precios récord. El metal tocó temporalmente los US$ 11.705 por tonelada en Londres y rozó los US$ 5,50 por libra en el Comex. Esta mañana transa en torno a los US$ 11.520 y US$ 5,36, respectivamente.

El foco del mercado no está en lo que la Fed pueda decidir mañana, sino en la proyección de los niveles de su tasa de referencia para el próximo año y de largo plazo. La idea de que presiones inflacionarias impedirán a la Reserva Federal adoptar un sesgo expansivo se ha traducido en las últimas horas en un ajuste en los recortes de tasas esperados por el mercado, que ahora se limitan a 50 puntos base, desde los 75-80 puntos base incorporados en los precios de mercado hasta el viernes pasado.

Nvidia es uno de los motores de Wall Street al inicio de la sesión. Las acciones de la firma de semiconductores suben 2,3% antes de la apertura, en reacción a un cambio de postura de la Casa Blanca. Ayer, el Presidente Donald Trump anunció que Nvidia podrá exportar sus chips H200 de alta gama para IA a empresas “calificadas” de China a cambio de una tarifa de 25% para EEUU.

En la sesión europea destacan las acciones de defensa, especialmente la alemana Rheinmettal (+3,19%). Bloomberg reporta que el gobierno alemán se alista a autorizar la próxima semana inversiones y compras en Defensa por un récord de US$ 60 mil millones (52 mil millones de euros).

La industria del entretenimiento también ocupa titulares, después de que Paramount sorprendiera con una oferta hostil por Warner. La oferta de Paramount, que tiene entre a sus financistas al yerno de Trump, asciende a US$ 108 mil millones, superando los US$ 83 mil millones ofrecidos por Netflix. Detrás de Paramount está Larry Ellison, hijo de David Ellison, CEO de Oracle y cercano a Trump.

Los aranceles también aparecen en la agenda de los mercados. Crece la expectativa ante lo que se presume un inminente fallo de la Corte Suprema respecto a la legalidad de las denominadas tarifas recíprocas. Mientras, en México, el Congreso de ese país vota hoy un alza de aranceles a los productos de países que no tienen acuerdo comercial. México busca imponer un arancel de 50% a los productos de China, pero la medida se aplicaría también a otros países de Asia, Brasil y Nicaragua.

En Argentina, se publicó hoy el decreto por el cual el gobierno de Javier Milei convoca al Congreso a sesiones extraordinarias entre el 10 y 30 de diciembre. La agenda para las sesiones incluye el Presupuesto 2026, beneficios para la repatriación de capitales y las reformas al mercado laboral y al código penal.

En la portada de Diario Financiero: el gremio inmobiliario pide a la CMF intervenir por masificación del bono pie. SII detecta a 63 contribuyentes con cuentas en el exterior con pagos sin declarar por US$ 1.600 millones. Además, AFP Capital pide ley corta para distanciar plazos y retrasar en 12 meses la licitación del stock de afiliados.

ATENTOS A: