Tras años de deterioro, Antofagasta reemplazará mirador de La Portada con una estructura tres veces mayor

El nuevo diseño amplía el espacio de 76 m2 a más de 258 m², eleva la capacidad a 64 personas y demanda una inversión superior a los $ 1.200 millones. La licitación comenzará entre abril y mayo.

El mirador del Monumento Natural La Portada, uno de los principales atractivos turísticos de la región, lleva años sin poder operar en condiciones seguras. El deterioro de su infraestructura, con pavimentos dañados, barandas en mal estado y armaduras expuestas, lo convirtió en un problema estructural que ya no admite reparaciones parciales. Ante este escenario, la Municipalidad de Antofagasta optó por demoler la estructura existente y avanzar en su reemplazo completo.

El proyecto está a cargo de la Secretaría Comunal de Planificación (Secoplan) y fue presentado por el alcalde Sacha Razmilic junto al gobernador regional Ricardo Díaz. La nueva estructura pasará de cerca de 76 metros cuadrados (m2) actuales a más de 258 m2, triplicando el espacio disponible y permitiendo recibir hasta 64 personas de forma simultánea.

El diseño arquitectónico se inspira en el paisaje marino, incorporando plataformas concéntricas que evocan el movimiento de las olas, con el objetivo de lograr una integración visual con el entorno y el monumento natural.

La Portada es el único monumento natural marino de Chile y es parte de la identidad de la ciudad.

Razmilic afirmó que "este es un proyecto muy esperado por los antofagastinos, porque recupera un espacio que estaba deteriorado y que es parte de la identidad de la ciudad. Hoy ya tenemos el proyecto listo, con financiamiento y permisos, y vamos a avanzar en su licitación para concretar una obra que va a transformar este lugar en un mirador seguro y acorde a lo que representa La Portada".

Desde el punto de vista técnico, la intervención es compleja. La ubicación en el acantilado exige una ejecución cuidadosa para no dañar el entorno. El director de Secoplan, Julio Santander, explicó que "hemos desarrollado un proyecto que no solo resuelve el problema estructural del mirador, sino que además incorpora protocolos exigentes para resguardar el entorno natural durante su ejecución".

Inversión y licitación

La inversión total estimada supera los $ 1.200 millones, considerando obras preliminares, estructura, equipamiento y terminaciones. El municipio proyecta iniciar el proceso de licitación entre fines de abril y mayo de este año, con una adjudicación estimada durante el segundo semestre. Posteriormente, se contempla un periodo de ejecución cercano a los ocho meses, con una proyección de inauguración para abril de 2027.

El gobernador Díaz valoró el alcance de la iniciativa más allá del turismo local: "Este es un proyecto que pone en valor un símbolo de la región y que aporta a proyectar a Antofagasta como un destino turístico relevante. Iniciativas como esta permiten recuperar espacios para la comunidad y prepararnos para el desarrollo que viene, especialmente con la integración que traerá el Corredor Bioceánico".

La Portada es el único monumento natural marino de Chile y uno de los atractivos más visitados de la región de Antofagasta. El mirador actual fue clausurado por deterioro estructural, dejando sin infraestructura de observación a los miles de turistas que llegan cada año al lugar.