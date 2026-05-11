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Calama logra luz verde para construcción de su nueva municipalidad tras años de retrasos y alza de costos

El proyecto obtuvo la Recomendación Satisfactoria y contempla una inversión superior a los $ 41 mil millones para construir un edificio consistorial de nueve pisos en la exFinca San Juan.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Lunes 11 de mayo de 2026 a las 18:50 hrs.

Camila Bejarano corresponsal Zona Norte Antofagasta Construcción regiones
<p>Calama logra luz verde para construcción de su nueva municipalidad tras años de retrasos y alza de costos</p>

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