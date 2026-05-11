Calama logra luz verde para construcción de su nueva municipalidad tras años de retrasos y alza de costos
El proyecto obtuvo la Recomendación Satisfactoria y contempla una inversión superior a los $ 41 mil millones para construir un edificio consistorial de nueve pisos en la exFinca San Juan.
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Después de casi una década de tramitación y reformulaciones presupuestarias, el proyecto para la construcción de la nueva Municipalidad de Calama logró uno de sus principales hitos administrativos, obtener la Recomendación Satisfactoria (RS), paso que permite avanzar definitivamente hacia la ejecución de las obras.
La iniciativa considera una inversión superior a los $ 41 mil millones y contempla la construcción de un edificio consistorial de más de 15 mil metros cuadrados en terrenos de la exFinca San Juan, en la Región de Antofagasta. El proyecto apunta a resolver una de las principales dificultades operativas del municipio que es la dispersión de sus dependencias y la falta de infraestructura adecuada para la atención ciudadana y el trabajo interno. Actualmente, los distintos departamentos municipales funcionan en espacios separados y con limitaciones de capacidad.
La nueva infraestructura tendrá nueve pisos, además de estacionamientos y bodegas y permitirá albergar en un solo lugar a cerca de 590 funcionarios municipales. Según lo informado por las autoridades regionales, la obra tendrá un plazo de ejecución cercano a los 730 días, equivalente a aproximadamente dos años.
Años de retrasos y aumento de costos
El proyecto ingresó originalmente a evaluación en 2016 con un presupuesto cercano a los $ 19.589 millones. Sin embargo, durante su desarrollo enfrentó múltiples observaciones técnicas y un fuerte incremento en los costos de materiales de construcción, escenario que obligó a actualizar la iniciativa y solicitar nuevos recursos.
Uno de los episodios más complejos ocurrió en 2024, cuando el primer proceso de licitación fue declarado desierto debido al aumento de los costos asociados a la obra. Posteriormente, el Consejo Regional aprobó un suplemento presupuestario cercano a los $ 14 mil millones, elevando el monto total de inversión por sobre los $ 41 mil millones.
Desde el municipio y el Gobierno Regional han planteado que el nuevo edificio busca transformarse en una de las infraestructuras públicas más modernas del norte del país.
Cartera de inversiones en Calama
La aprobación de la RS para el nuevo consistorial se suma a una cartera de iniciativas que la Municipalidad de Calama proyecta ejecutar en los próximos años y que, según la última cuenta pública comunal, superan los $ 641 mil millones entre proyectos ejecutados, adjudicados y en desarrollo.
Dentro de esa cartera figuran además proyectos de parques comunitarios, mejoramientos viales, infraestructura deportiva, iniciativas de salud y el futuro centro oncológico para la comuna.
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