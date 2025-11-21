Ferrocarril de Antofagasta marca un hito con primer viaje de locomotora a hidrógeno verde en Latinoamérica
La máquina posee una potencia de 1.000 kW y un sistema híbrido de hidrógeno y baterías que reemplaza los componentes diésel tradicionales. Su estructura liviana reduce el peso en cerca de 30 toneladas respecto de las locomotoras convencionales.
Noticias destacadas
Ferrocarril de Antofagasta (FCAB) dio un paso decisivo hacia la descarbonización del transporte ferroviario en Chile. La compañía —con 137 años de historia en el norte del país— realizó el primer viaje de su locomotora impulsada por hidrógeno verde, la primera en operar en Latinoamérica. El recorrido, que se extendió desde Patio Norte hasta el Puerto de Antofagasta (ATI), reunió a autoridades nacionales, regionales, representantes del mundo minero y ferroviario, junto con la comunidad local.
La locomotora opera con hidrógeno verde suministrado desde la hidrolinera instalada en el propio Patio Norte. Esta estación cuenta con sistemas de carga eléctrica y abastecimiento de hidrógeno bajo los mayores estándares de seguridad y eficiencia.
Desarrollada por AHTECH CRRC Qishuyan Company en China, la máquina posee una potencia de 1.000 kW y un sistema híbrido de hidrógeno y baterías que reemplaza los componentes diésel tradicionales. Su estructura liviana reduce el peso en cerca de 30 toneladas respecto de las locomotoras convencionales, y almacena 184 kilos de hidrógeno comprimido a 35 MPa. El sistema de celdas de combustible genera energía eléctrica a partir de la reacción entre hidrógeno y oxígeno, la cual se almacena en baterías que pueden recargarse directamente con electricidad.
Iniciativa pionera
Con esta iniciativa, FCAB se convierte en la primera empresa de transporte ferroviario de carga de Latinoamérica en utilizar hidrógeno verde como fuente de energía, reforzando su posición como actor clave en la innovación industrial y el desarrollo sostenible del norte de Chile.
“Este hito marca el inicio de una nueva era para el transporte ferroviario en Chile y Latinoamérica. La puesta en marcha de nuestra primera locomotora a hidrógeno verde es el resultado de años de trabajo, del compromiso de nuestros equipos y de una visión sostenible que guía cada decisión que tomamos”, destacó David Fernández, gerente general de FCAB.
Con esta innovación, además, FCAB aporta directamente a la meta del Grupo Antofagasta PLC de reducir en 30% sus emisiones de carbono a 2030. “La puesta en marcha de esta locomotora a hidrógeno es un esfuerzo más para seguir avanzando en nuestra ruta de descarbonización, tanto en la minería como en el transporte de carga”, señaló Iván Arriagada, presidente ejecutivo de Antofagasta PLC.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Más empleos pero sin metas claras: expertos enjuician las propuestas laborales de Jara y Kast de cara a la segunda vuelta
Economistas y abogados revisaron los planteamientos. Hay varias materias que generan apoyo, pero piden más detalle sobre su alcance. Con todo, en ambos programas hay temas que generan preocupación.
Los errores más comunes que cometen los fundadores de startups, según cinco inversionistas clave del ecosistema
Durante un panel del EtM 2025, representantes de Kayyak Ventures, Broota, Platanus Ventures, BancoEstado y una inversionista ángel repasaron los tropiezos y desafíos que enfrentan las empresas emergentes para levantar capital y escalar.
Humo blanco en disputa Falabella-Serviu: servicio paga millonaria deuda por venta de terreno en San Joaquín
La compañía había demandado al organismo público -que depende del ministerio encabezado por Carlos Montes- por no pagarle un paño que le compró para el desarrollo de un proyecto habitacional.
Caso Audio-Factop: aportantes de fondo de deudas de Jalaff se querellan por estafa contra Econsult por venta de Grupo Patio
Apuntaron que el informe que realizó la firma “construyó una imagen económica distorsionada y artificialmente depreciada”. Econsult Capital aseguró que "la querella presentada carece de todo fundamento".
BRANDED CONTENT
Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos
Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos
Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete