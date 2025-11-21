Ferrocarril de Antofagasta marca un hito con primer viaje de locomotora a hidrógeno verde en Latinoamérica

La máquina posee una potencia de 1.000 kW y un sistema híbrido de hidrógeno y baterías que reemplaza los componentes diésel tradicionales. Su estructura liviana reduce el peso en cerca de 30 toneladas respecto de las locomotoras convencionales.

Ferrocarril de Antofagasta (FCAB) dio un paso decisivo hacia la descarbonización del transporte ferroviario en Chile. La compañía —con 137 años de historia en el norte del país— realizó el primer viaje de su locomotora impulsada por hidrógeno verde, la primera en operar en Latinoamérica. El recorrido, que se extendió desde Patio Norte hasta el Puerto de Antofagasta (ATI), reunió a autoridades nacionales, regionales, representantes del mundo minero y ferroviario, junto con la comunidad local.

La locomotora opera con hidrógeno verde suministrado desde la hidrolinera instalada en el propio Patio Norte. Esta estación cuenta con sistemas de carga eléctrica y abastecimiento de hidrógeno bajo los mayores estándares de seguridad y eficiencia.

Desarrollada por AHTECH CRRC Qishuyan Company en China, la máquina posee una potencia de 1.000 kW y un sistema híbrido de hidrógeno y baterías que reemplaza los componentes diésel tradicionales. Su estructura liviana reduce el peso en cerca de 30 toneladas respecto de las locomotoras convencionales, y almacena 184 kilos de hidrógeno comprimido a 35 MPa. El sistema de celdas de combustible genera energía eléctrica a partir de la reacción entre hidrógeno y oxígeno, la cual se almacena en baterías que pueden recargarse directamente con electricidad.

Iniciativa pionera

Con esta iniciativa, FCAB se convierte en la primera empresa de transporte ferroviario de carga de Latinoamérica en utilizar hidrógeno verde como fuente de energía, reforzando su posición como actor clave en la innovación industrial y el desarrollo sostenible del norte de Chile.

“Este hito marca el inicio de una nueva era para el transporte ferroviario en Chile y Latinoamérica. La puesta en marcha de nuestra primera locomotora a hidrógeno verde es el resultado de años de trabajo, del compromiso de nuestros equipos y de una visión sostenible que guía cada decisión que tomamos”, destacó David Fernández, gerente general de FCAB.

Con esta innovación, además, FCAB aporta directamente a la meta del Grupo Antofagasta PLC de reducir en 30% sus emisiones de carbono a 2030. “La puesta en marcha de esta locomotora a hidrógeno es un esfuerzo más para seguir avanzando en nuestra ruta de descarbonización, tanto en la minería como en el transporte de carga”, señaló Iván Arriagada, presidente ejecutivo de Antofagasta PLC.