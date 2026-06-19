Hospital de Calama se querellará tras informe de Contraloría que detectó pagos improcedentes por más de $ 2.353 millones

El recinto anunció acciones judiciales, cambios de funciones y una auditoría a todos sus procesos de compra entre 2022 y 2026, luego de observaciones en contratos de aseo, seguridad y mantención de equipos médicos.

El Hospital Dr. Carlos Cisternas de Calama alista acciones legales y una revisión interna de sus compras, tras el Informe Final N° 673 de 2025 de la Contraloría Regional de Antofagasta, que detectó irregularidades en contratos con empresas externas.

El caso apunta a servicios de aseo, seguridad y mantención de equipos médicos, y vuelve a poner bajo revisión los controles internos en uno de los principales recintos asistenciales de la provincia de El Loa.

Según antecedentes publicados a partir del informe del órgano contralor, el hospital habría efectuado entre 2023 y 2025 pagos improcedentes por más de $2.353 millones asociados a servicios de vigilancia, seguridad, aseo y otros ítems sin respaldo suficiente, monto por el cual Contraloría formulará un reparo para recuperar esos recursos públicos.

Acciones judiciales y cambios internos

Tras conocer el informe, el recinto informó que presentará una querella contra quienes resulten responsables por las observaciones detectadas en contratos asociados a las empresas Constructora Guerra Letelier SpA y Four Service SpA.

Desde el hospital señalaron que, “dada la gravedad de la situación”, se determinó avanzar con acciones judiciales por los contratos observados.

La dirección del establecimiento también ordenó la redestinación de funciones del personal vinculado a la confección de bases técnicas y a la administración de los contratos cuestionados. A ello se suma el envío a Contraloría de procesos sumariales que aún estaban en curso y que fueron solicitados por el organismo fiscalizador.

Auditoría a compras de cuatro años

Otra de las medidas será una auditoría a todos los procesos de compra realizados por el Hospital de Calama entre 2022 y 2026. El objetivo, según informó el recinto, es revisar de manera integral los procedimientos internos y detectar eventuales irregularidades en otras contrataciones.

Desde el establecimiento indicaron que “ha estado trabajando en la mejora de procesos administrativos y jurídicos en relación con las compras de servicio, protocolizando procesos para que se dé cumplimiento de las normas vigentes de compra”.

El hospital agregó que mantendrá su disposición a colaborar con las investigaciones abiertas. “Estamos en completa disposición de esclarecer y transparentar cualquier irregularidad en la gestión de los recursos del Estado”, afirmaron desde el recinto asistencial.