Kitchen Center aterriza en Concón y alista su expansión hacia Antofagasta, La Serena y Osorno

La firma fundada por el exministro Félix de Vicente está acelerando su plan de crecimiento en regiones y proyecta nuevas aperturas en el segundo semestre.

Kitchen Center, firma ligada al economista, empresario y exministro de Economía, Félix de Vicente, abrió una nueva tienda en Concón, en la Región de Valparaíso, como parte de su plan de expansión regional para 2026. Con esta apertura, la compañía que inició sus operaciones hace más de dos décadas y se ha consolidado en el mercado retail y de equipamiento para cocinas, sumó 25 locales a nivel nacional.

De Vicente, quien fue director de ProChile entre 2010 y 2013, año en que asumió como ministro de Economía, Fomento y Turismo, también ha impulsado marcas ligadas al mundo gastronómico y del diseño, como FDV y Coquinaria.

La nueva tienda está ubicada en el segundo piso del Mall Paseo Dunas, y demandó una inversión cercana a $ 100 millones. El espacio cuenta con 70 metros cuadrados (m2) totales, distribuidos en 50 m2 de showroom y 20 m2 de bodega, bajo un formato boutique orientado a exhibir productos de equipamiento mayor, electrodomésticos y soluciones para cocina.

El gerente general de Kitchen Center, Alejandro Palacios, agregó que el local fue diseñado para optimizar la experiencia de compra en un formato de menor superficie, “en un entorno de alto tráfico y exclusividad”.

25 locales tiene actualmente la cadena de equipamiento para cocinas.

Triángulo estratégico

El ejecutivo señaló que la decisión responde al crecimiento residencial y gastronómico que ha registrado el sector. “Aterrizamos en una de las zonas con mayor desarrollo residencial y gastronómico de la V Región”.

La llegada a Concón refuerza la presencia de la compañía en la Región de Valparaíso, donde ya operaba en Viña del Mar. “Es la consolidación de nuestra presencia en la región. Llega a robustecer nuestra red local, sumándose a los exitosos puntos de venta que ya operan en Viña del Mar. Con Concón, cerramos un triángulo estratégico”, afirmó Palacios.

El local tendrá como foco el equipamiento de la marca FDV, además de encimeras, campanas, lavaplatos, griferías y pequeños electrodomésticos, “un universo de soluciones culinarias de vanguardia. El foco principal estará en el equipamiento mayor de nuestra marca insignia, FDV”, sostuvo el gerente general.

“Responde a un ambicioso y agresivo plan de expansión e inversión regional. Concón es el puntapié inicial”, destacó el gerente general de Kitchen Center, Alejandro Palacios.

La apertura en Concón se enmarca en una estrategia de crecimiento fuera de la Región Metropolitana. Según la empresa, la decisión de invertir en regiones surgió a partir del comportamiento de su canal de ventas online.

“Gracias a nuestro e-commerce detectamos un interés importante en regiones con fuerte dinamismo inmobiliario, residencial y turístico. Decidimos acercar nuestras marcas a esos clientes y darles la misma experiencia que ofrecemos donde ya tenemos tiendas”, señaló Palacios.

A nivel nacional, la cadena también tiene presencia en regiones como Coquimbo, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Lagos.

Próximas aperturas en regiones

El plan de expansión considera más aperturas durante el segundo semestre. Nuevas ubicaciones en Antofagasta y La Serena-Coquimbo abrirán en agosto, mientras que un local en Osorno se sumará entre septiembre y octubre.

“Responde a un ambicioso y agresivo plan de expansión e inversión regional. Concón es el puntapié inicial de una ruta que este año contempla la llegada de la marca a polos clave como Antofagasta y Osorno”, dijo Palacios.

El ejecutivo agregó que la compañía está impulsando un nuevo concepto de diseño interior para sus tiendas. “Queremos que todo Chile viva la experiencia Kitchen Center, y lo hacemos estrenando un nuevo concepto de diseño de interiores, espacios cálidos, acogedores y sumamente inspiracionales, que simulan el calor del hogar pero manteniendo la sofisticación y elegancia que siempre nos ha caracterizado”.