María Elena suma megaproyecto de baterías por US$ 336 millones para almacenar energía solar
La iniciativa Águila Mora contempla una megaplanta de baterías de ion-litio con capacidad de 300 MW y 1.200 MWh para capturar energía renovable y reinyectarla al Sistema Eléctrico Nacional en horarios de alta demanda.
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El almacenamiento energético sigue ganando terreno en el norte de Chile. La Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) aprobó el proyecto “Sistema de Almacenamiento de Energía Águila Mora”, una iniciativa que busca capturar excedentes de generación solar en la Región de Antofagasta y devolver esa energía al sistema eléctrico cuando aumente el consumo.
El proyecto considera una inversión de US$ 336 millones y se emplazará a unos 34 kilómetros al norte de la comuna de María Elena. La iniciativa contempla la instalación de una planta BESS (Sistema de Almacenamiento de Energía en Baterías, sigla en inglés) basada en baterías de ion - litio, con una capacidad de almacenamiento de 1.200 MWh durante cuatro horas y una potencia de 300 MW.
La aprobación ocurre en un contexto marcado por el aumento de vertimientos de energía renovable en el norte del país, fenómeno que se produce cuando parte de la generación solar no puede ser utilizada debido a restricciones de transmisión o exceso de oferta eléctrica en determinadas horas del día.
Infraestructura para almacenar energía solar
El sistema permitirá almacenar energía proveniente de la Subestación Ana María en horarios de menor demanda y reinyectarla posteriormente al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en bloques horarios de mayor consumo.
Entre las obras contempladas se incluyen 293 contenedores de baterías de ion - litio, además de infraestructura eléctrica complementaria para su conexión al sistema. El proyecto considera también la construcción de una subestación elevadora de 33/220 kV, una línea de transmisión de 220 kV, centros de transformación, inversores bidireccionales, caminos de acceso y sistemas auxiliares de operación.
La iniciativa fue evaluada mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA). En ese proceso, la empresa sostuvo que el proyecto no generará impactos ambientales significativos asociados a emisiones, ruido, vibraciones ni afectación de comunidades. De todos modos, el plan considera monitoreo arqueológico y paleontológico durante las obras.
Construcción y operación
Según los antecedentes presentados en la evaluación ambiental, la construcción de Águila Mora comenzaría en mayo de 2027 y su entrada en operación comercial está prevista para noviembre del mismo año.
Durante la etapa de construcción el proyecto alcanzaría un máximo de 150 trabajadores y la vida útil estimada del sistema es de 31 años.
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