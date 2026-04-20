Municipio de Antofagasta revoca licitación de $ 1.131 millones para luminarias adjudicada a Comercial Chinaled

La municipalidad dejó sin efecto el proceso tras reclamos de oferentes que denunciaron errores en la revisión de antecedentes. El proyecto consideraba 2 kilómetros de alumbrado en el borde costero norte, entre las calles Elqui y Victoria,

La Municipalidad de Antofagasta dejó sin efecto la licitación para implementar un nuevo sistema de alumbrado público en el borde costero norte, proceso que contemplaba una inversión de $ 1.131 millones y que ya había sido adjudicado a la empresa Comercial Chinaled Ltda.

La iniciativa apuntaba a intervenir un tramo de casi dos kilómetros entre las calles Elqui y Victoria, en un sector que actualmente no cuenta con iluminación, mediante la instalación de cerca de 95 luminarias LED con canalización subterránea. Se trata de una zona con alto flujo nocturno de peatones, ciclistas y deportistas y que había sido identificada como prioritaria por el municipio.

Fallas en evaluación y reclamos de oferentes

La adjudicación fue invalidada luego de reclamos ingresados por oferentes ante Mercado Público, quienes acusaron errores en el proceso. La revisión posterior confirmó fallas en la evaluación de las propuestas, incluyendo la no consideración de documentos que sí estaban disponibles en el sistema, lo que derivó en la exclusión de empresas que participaban en la licitación.

“Estamos ante una falta de prolijidad administrativa inexcusable, que ha forzado a la municipalidad a recomendar, incluso, el inicio de procesos disciplinarios para determinar las responsabilidades”, señaló el concejal Dinko Rendic (independiente).

En tanto, el concejal Claudio Aguirre (republicano) señaló que “estos problemas se producen porque faltan más profesionales y funcionarios en el área de licitaciones de la municipalidad, porque han crecido cinco veces más que el año pasado... estas situaciones no pueden ocurrir, pero pasan”.

De acuerdo con el municipio, actualmente existen dos procesos en curso, uno administrativo de invalidación de la adjudicación y otro asociado a la revisión de antecedentes por parte de la empresa afectada. En paralelo, el Tribunal de Contratación Pública acogió a tramitación una reclamación vinculada al caso.

Seguridad y conectividad

El proyecto había sido aprobado por el Concejo Comunal en febrero como parte de un plan para habilitar iluminación en uno de los pocos tramos del borde costero norte que permanece sin luminaria. La iniciativa surgió a partir de una demanda de vecinos y agrupaciones deportivas que utilizan el sector, apuntando a mejorar condiciones de seguridad y conectividad.

“Es una súper buena noticia para nosotros y los vecinos del sector, ya que es el único espacio de la costanera que no tiene luz. Esto ha sido aprovechado por la delincuencia y los rucos, y la iluminación ayudará a terminar con esos focos”, afirmó en esa oportunidad el fundador del proyecto Budeo, iniciativa comunitaria vinculada al uso deportivo y recuperación del borde costero, Arturo Soto.

La invalidación del proceso mantiene sin ejecución una intervención considerada clave para ese tramo de la ciudad, mientras se resuelve el curso administrativo de la licitación y las eventuales responsabilidades asociadas.