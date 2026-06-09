Puerto de Antofagasta inicia ampliación de molo de abrigo, proyecto que demandará una inversión de $ 45.900 millones

La obra busca reducir en cerca de 80% los cierres del terminal por marejadas y elevar su capacidad desde 3 millones a 7 millones de toneladas anuales. Los trabajos concluirían en 2028 y permitirán recibir naves New Panamax.

El Puerto de Antofagasta puso en marcha una de sus obras más relevantes para reforzar su operación logística en la macrozona norte. Con la colocación de la primera piedra, la Empresa Portuaria Antofagasta inició la ampliación del molo de abrigo, proyecto que demandará una inversión de $ 45.874 millones y que apunta a reducir el impacto de las marejadas sobre la continuidad operacional del terminal.

La iniciativa busca enfrentar uno de los principales problemas que afecta al puerto durante el año. Las marejadas obligan a cerrar operaciones por varios días, con efectos sobre la transferencia de carga, la cadena de abastecimiento y el comercio exterior de Antofagasta.

Según explicó el presidente del directorio de Empresa Portuaria Antofagasta, Rodrigo Saavedra, la nueva infraestructura permitirá disminuir de manera relevante los periodos de inactividad “producto de las marejadas, en un año podemos tener hasta 40 ó 50 días de cierre, lo que afecta las exportaciones e importaciones. Con esta obra vamos a reducir en casi un 80% estas interrupciones, permitiéndonos contar con más días efectivos de operación” señaló.

Más capacidad para carga minera

La ampliación del molo de abrigo permitirá aumentar la capacidad de transferencia del terminal desde cerca de 3 millones de toneladas anuales a aproximadamente 7 millones de toneladas. Con ello, el puerto busca fortalecer su rol en la logística de la minería, la industria energética y el comercio exterior del norte del país.

Otro de los cambios relevantes será la habilitación del terminal para recibir naves de mayor tamaño, del tipo New Panamax. Esto permitiría ampliar las opciones de operación para cargas vinculadas a proyectos mineros actuales y futuros, en una región que concentra parte importante de la producción cuprífera del país.

La obra también es vista como una infraestructura habilitante para nuevos desarrollos logísticos asociados al Corredor Bioceánico, iniciativas mineras y proyectos energéticos.

Financiamiento compartido

El proyecto considera una inversión total de $ 45.874 millones. De ese monto, Empresa Portuaria Antofagasta aportará cerca de $ 36.874 millones, equivalentes a más del 80% del financiamiento total, mientras que el Gobierno Regional de Antofagasta contribuirá con alrededor de $ 9 mil millones.

Durante la ceremonia, el biministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, destacó el impacto de la iniciativa en la infraestructura regional y en la capacidad de acompañar nuevas inversiones.

“Estas son obras de Estado que trascienden los gobiernos y que tienen un impacto directo en el empleo, en la calidad de vida de las personas y en la proyección de crecimiento de la región. Son inversiones que permanecen durante décadas y fortalecen la capacidad logística necesaria para acompañar futuras inversiones productivas”, indicó.

La ejecución de las obras civiles estará a cargo de Constructora Las Lisas. El proyecto contempla extender el molo en 65 metros con una nueva alineación, construir un muro de hormigón y reubicar el faro en el nuevo extremo del dique.

De acuerdo con la información del proyecto, la entrega oficial del terreno está prevista para el 15 de junio de 2026, mientras que la fecha proyectada para el término de las obras es noviembre de 2028.