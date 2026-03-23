Terrenos como activo estratégico: precios promedio de suelos agrícolas en Biobío suben 56% desde 2017 pese a caída en cantidad de transacciones

Según el Informe Agrícola de Tattersall Campos, la disponibilidad de derechos de agua además puede aumentar el valor de un paño en hasta 41% en Biobío y 31% en La Araucanía.

Un incremento de hasta 56% en el precio promedio por hectárea ha experimentado el mercado de suelos agrícolas en la Región del Biobío, consolidando a la tierra como un activo de alta revalorización en el sur de Chile . De acuerdo al último Informe Agrícola, elaborado por Tattersall Campos, entre 2017 y 2025, el valor de la hectárea en esta zona aumentó de $ 4,2 millones a $ 6,5 millones . En la Región de La Araucanía, en tanto, pasó de $ 5,4 millones a $ 6,3 millones, un incremento de 16,6%.

La tendencia, establece el informe, se sostiene y profundiza incluso frente a una notable reducción en la cantidad de transacciones registradas en el mismo período, evidenciando un mercado donde las operaciones han disminuido, pero han aumentado en valor.

“Estamos viendo un mercado agrícola más selectivo, donde hay menos transacciones, pero con precios por hectárea que siguen aumentando. La tierra se está consolidando como un activo estratégico de largo plazo, especialmente en zonas con buena conectividad y potencial productivo”, plantea Hans Holzhauer , representante de Tattersall Campos.

Esta visión concuerda con los datos del reporte, que indican que el mercado se concentra en actores con mayor capacidad de inversión, elevando los valores promedio por operación . El informe detalla que la superficie total transada de predios agrícolas ha disminuido de forma acelerada . Entre 2017 y 2024, los terrenos comercializables en ambas regiones cayeron desde 41.800 hectáreas a poco más de 23.500; es decir, una contracción comercial de más de 42%. Sin embargo, el documento establece además que esta menor actividad no refleja un deterioro del rubro, sino más bien una reconfiguración de su dinámica . Valor del agua “La disponibilidad de agua se ha transformado en uno de los principales determinantes del valor de la tierra agrícola. En muchos casos, un predio con derechos de agua puede aumentar su precio en más de 40% respecto de uno sin disponibilidad hídrica”, explica Álvaro Inostroza , subgerente de Estudios de Tattersall Campos.

Los datos respaldan la afirmación, pues el precio promedio de un litro por segundo de derechos de agua supera los $ 3,9 millones en el Biobío, mientras que los predios con disponibilidad hídrica (tierra + agua) pueden aumentar su valor hasta 41% en esta zona y 31% en La Araucanía . Reconversión de cultivos A esto se suma el avance de la fruticultura, particularmente el cultivo del avellano, que ha experimentado un crecimiento importante y está generando nuevas oportunidades de inversión, con más de 9 mil hectáreas plantadas en La Araucanía y casi 5 mil en el Biobío .