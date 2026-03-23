Terrenos como activo estratégico: precios promedio de suelos agrícolas en Biobío suben 56% desde 2017 pese a caída en cantidad de transacciones
Según el Informe Agrícola de Tattersall Campos, la disponibilidad de derechos de agua además puede aumentar el valor de un paño en hasta 41% en Biobío y 31% en La Araucanía.
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Un incremento de hasta 56% en el precio promedio por hectárea ha experimentado el mercado de suelos agrícolas en la Región del Biobío, consolidando a la tierra como un activo de alta revalorización en el sur de Chile
La tendencia, establece el informe, se sostiene y profundiza incluso frente a una notable reducción en la cantidad de transacciones registradas en el mismo período, evidenciando un mercado donde las operaciones han disminuido, pero han aumentado en valor.
“Estamos viendo un mercado agrícola más selectivo, donde hay menos transacciones, pero con precios por hectárea que siguen aumentando. La tierra se está consolidando como un activo estratégico de largo plazo, especialmente en zonas con buena conectividad y potencial productivo”, plantea Hans Holzhauer
Esta visión concuerda con los datos del reporte, que indican que el mercado se concentra en actores con mayor capacidad de inversión, elevando los valores promedio por operación
El informe detalla que la superficie total transada de predios agrícolas ha disminuido de forma acelerada
Valor del agua
“La disponibilidad de agua se ha transformado en uno de los principales determinantes del valor de la tierra agrícola. En muchos casos, un predio con derechos de agua puede aumentar su precio en más de 40% respecto de uno sin disponibilidad hídrica”, explica Álvaro Inostroza
Los datos respaldan la afirmación, pues el precio promedio de un litro por segundo de derechos de agua supera los $ 3,9 millones en el Biobío, mientras que los predios con disponibilidad hídrica (tierra + agua) pueden aumentar su valor hasta 41% en esta zona y 31% en La Araucanía
Reconversión de cultivos
A esto se suma el avance de la fruticultura, particularmente el cultivo del avellano, que ha experimentado un crecimiento importante y está generando nuevas oportunidades de inversión, con más de 9 mil hectáreas plantadas en La Araucanía y casi 5 mil en el Biobío
Durante las últimas dos décadas, estas zonas han experimentado una reconversión productiva marcada por la expansión de las plantaciones forestales, el crecimiento sostenido de los cultivos frutales de exportación y una contracción significativa de los cultivos anuales tradicionales como los cereales
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