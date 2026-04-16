Exportaciones del Biobío anotan alza de 1% anual en febrero: jurel y celulosa se consolidan como principales motores de los envíos

China, Estados Unidos y Costa de Marfil fueron los mercados que concentraron la mayor cantidad de envíos desde el Biobío, que ascendieron a US$ 366,5 millones.

La Región del Biobío mejoró su condición exportadora en febrero, tras registrar una variación interanual positiva de 1% y envíos por US$ 366,5 millones. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), este incremento se debe principalmente a los despachos de jurel y celulosa por los puertos de la zona.

De acuerdo a esos datos, el desempeño positivo de este período estuvo determinado por el sector Industria, cuya variación fue de 3,4%, resultado de actividades como la fabricación de celulosa, papel y cartón, en el área forestal, además del rubro de alimentos. Juntos, ambos sectores productivos concretaron 88,7% de la participación total de las exportaciones, demostrando que la madera y los recursos del mar siguen siendo las principales vocaciones productivas del Biobío.

En la variación mensual, sin embargo, el movimiento exportador mostró una caída desde los US$ 371,8 millones de enero.

Jurel protagonista

Las cifras del INE muestran que el jurel entero congelado se transformó en el gran protagonista. Esta pesquería registró un aumento de 96%, convirtiéndose en el producto con mayor incidencia positiva entre los envíos locales. Junto a la celulosa y la madera aserrada, fueron los productos con mayor volumen de embarque, alcanzando entre ambos 64,6% del total exportado por la región.