Caso Bruma: tribunal decreta firma quincenal para tripulantes del Cobra y no establece medidas cautelares para la empresa Blumar
Los resguardos establecidos por el Juzgado de Garantía de Coronel quedaron bajo lo que solicitaba el Ministerio Público. "Se han decretado medidas cautelares de bajísima intensidad, al contrario de lo que solicitaban querellantes (...) en términos generales, muy conformes", destacó el abogado de la defensa.
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El Juzgado de Garantía de Coronel fijó este lunes las medidas cautelares para los tres tripulantes del Pesquero de Alta Mar (PAM) Cobra, por la muerte de siete pescadores de la lancha Bruma, mientras que en el caso de la empresa Blumar S.A., no se decretaron resguardos.
El tribunal decretó que el capitán Roberto Mansilla y los tripulantes Luis Macaya y Jaime Sandoval deberán cumplir con firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de comunicarse entre ellos y con la empresa pesquera.
La decisión quedó por debajo de lo solicitado por la fiscalía y los representantes de los familiares de las víctimas, que habían pedido arresto domiciliario parcial, y en el caso de la empresa, que se designara un supervisor para sus labores pesqueras en alta mar.
Finalmente, el Juzgado fijó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación.
"Quedamos muy conformes por lo resuelto por el tribunal. Creo que se han acogido nuestros argumentos. El tribunal señaló expresamente que en este estándar de audiencia no le puede dar la razón a ninguna de las partes", valoró el abogado Alejandro Espinoza, que representa tanto a los familiares de las víctimas como a la firma pesquera.
"Hemos establecido una duda razonable respecto de la tesis del Ministerio Público. Se han decretado medidas cautelares de bajísima intensidad, al contrario de lo que solicitaban querellantes y el Ministerio Público. Y creo que es muy relevante porque es primera vez que se formaliza a una persona jurídica con la vigencia de la nueva normativa, se rechazó la medida cautelar respecto de la empresa acogiendo los argumentos de la empresa. De manera que en términos generales, muy conformes", destacó el jurista.
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