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Caso Bruma: tribunal decreta firma quincenal para tripulantes del Cobra y no establece medidas cautelares para la empresa Blumar

Los resguardos establecidos por el Juzgado de Garantía de Coronel quedaron bajo lo que solicitaba el Ministerio Público. "Se han decretado medidas cautelares de bajísima intensidad, al contrario de lo que solicitaban querellantes (...) en términos generales, muy conformes", destacó el abogado de la defensa.

Por: DF Regiones

Publicado: Lunes 23 de marzo de 2026 a las 11:10 hrs.

Blumar
<p>Caso Bruma: tribunal decreta firma quincenal para tripulantes del Cobra y no establece medidas cautelares para la empresa Blumar</p>

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