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Coeva de Biobío otorga calificación favorable a proyecto de ampliación del Mall Plaza el Trébol, con una inversión de US$ 75 millones

La iniciativa, que considera extender el inmueble en casi 42 m2 cuadrados a más de 228 mil m2, incluye un nuevo edificio para salas de cine, la remodelación del sector ocupado por un supermercado Tottus, agrandar de la zona de terrazas donde se ubica el boulevard de restaurantes y la remodelación de espacios interiores y exteriores de servicios comerciales y estacionamientos.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Miércoles 13 de mayo de 2026 a las 18:05 hrs.

centros comerciales MALLPLAZA Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
<p>Foto: Rodolfo Jara</p>

Foto: Rodolfo Jara

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