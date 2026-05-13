Coeva de Biobío otorga calificación favorable a proyecto de ampliación del Mall Plaza el Trébol, con una inversión de US$ 75 millones

La iniciativa, que considera extender el inmueble en casi 42 m2 cuadrados a más de 228 mil m2, incluye un nuevo edificio para salas de cine, la remodelación del sector ocupado por un supermercado Tottus, agrandar de la zona de terrazas donde se ubica el boulevard de restaurantes y la remodelación de espacios interiores y exteriores de servicios comerciales y estacionamientos.

La Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región del Biobío otorgó calificación favorable a la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Ampliación Mall Plaza el Trébol”. La iniciativa, que implica una inversión de US$ 75 millones, representa uno de los movimientos de capital más significativos en el sector de infraestructura comercial para el Gran Concepción en el corto plazo.

El dictamen de la Coeva concluyó y oficializó el respaldo al proyecto. "El Servicio de Evaluación Ambiental VIII Región del Biobío recomienda aprobar la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto (…) basándose en que cumple con la normativa de carácter ambiental aplicable (...) y el titular ha subsanado los errores, omisiones e inexactitudes".

El proyecto considera la “ejecución de obras de ampliación, remodelación y mejoramiento funcional del centro comercial existente”, intervenciones que sumarán 41.796 metros cuadrados de construcción sobre la superficie en que está emplazado el principal centro comercial de la Región del Biobío. Este crecimiento en infraestructura significa que el recinto superará los 228 mil metros cuadrados, una vez completadas las obras, que finalizarían en marzo de 2028.

La estrategia de inversión de Mall Plaza no sólo se limita al crecimiento físico, sino que busca mejorar la experiencia de los usuarios. "El objetivo del Proyecto "Ampliación Mall Plaza el Trébol" es mejorar y complementar la oferta comercial, cultural, gastronómica, de servicios y de entretención del centro comercial existente para atender de mejor manera las necesidades de los visitantes", detalló la empresa en su Declaración de Impacto Ambiental.

Según se desprende del documento, las obras consideran la ejecución de un nuevo edificio destinado a cine y una expansión significativa de la zona de terrazas con un boulevard de restaurantes. Asimismo, se fortalecerá el área de servicios comerciales en el sector del supermercado Tottus y se remodelarán los sectores interiores y exteriores con servicios comerciales y estacionamientos.

Impacto en el empleo

La ampliación de Mall Plaza Trébol permitirá aumentar la fuerza laboral en la Región del Biobío que ostenta un 10% de desocupación, la cifra más alta a nivel nacional.

Según estimaciones de la compañía y de acuerdo al cronograma, durante la ejecución se requerirá de la contratación de unas 648 personas; en tanto, una vez que la nueva área del centro comercial entre en operaciones, podría generar alrededor de 6.200 puestos de trabajo.

Mitigaciones e infraestructura vial

Mall Plaza Trébol está ubicado en un punto neurálgico de la intercomuna Concepción, Talcahuano y Hualpén, cuyo flujo vial podrá verse altamente impactado durante los dos años que demoren las faenas de construcción del nuevo edificio.

Para dar viabilidad, la firma invertirá en mejoras viales en los ejes de Avenida Jorge Alessandri, Santa María y Ramón Carrasco.

Paralelamente, aumentará la disponibilidad de estacionamientos a 5.221 unidades para vehículos livianos, incorporando criterios de accesibilidad universal y conectividad mediante ciclovías para asegurar que la infraestructura soporte el proceso de construcción.