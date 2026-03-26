Puertos de Talcahuano y SVTI buscan consolidar ruta exportadora de salmones por Biobío
El terminal de San Vicente concentra el 50% de la carga refrigerada de la región, impulsada por avances en intermodalidad ferroviaria.
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Apostando a aumentar la participación del mercado exportador de la Región de Los Lagos, Puertos de Talcahuano y su concesionario, San Vicente Terminal Internacional (SVTI), presentaron su estrategia logística y de inversiones durante la feria mundial de acuicultura Aquasur 2026, realizada en Puerto Montt.
El foco de la operación apuntó a posicionar a la Región del Biobío como la salida natural y más eficiente para la industria salmonera, un sector comercial clave para el país y las economías de las regiones del sur de Chile. Para asegurar la competitividad de esta ruta a largo plazo, la empresa estatal confirmó que el proyecto para la nueva concesión de SVTI, para el período 2030-2059, fue ingresado al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
"El puerto de San Vicente es una alternativa competitiva y confiable para la salida de la carga de la Región de Los Lagos, que es parte de nuestro hinterland (zona de influencia). Además de su eficiencia y resiliencia, esta ruta exportadora cuenta con importantes avances en intermodalidad y seguridad", afirmó Cristian Wulf, gerente general de Puertos de Talcahuano, quien agregó que la solidez de este corredor logístico radica en una gobernanza público-privada robusta, que hoy integra a más de 50 entidades entre servicios fiscalizadores y empresas.
El ejecutivo adelantó también que durante este año inaugurarán una Zona de Regulación de Frecuencia, un recinto cerrado que permitirá a los camiones esperar su turno de acceso al puerto de manera segura, agilizando los tiempos de la cadena de comercio exterior.
Transferencia intermodal
Uno de los hitos logísticos más relevantes presentados a la industria salmonera fue la experiencia piloto de transporte de salmón por vía ferroviaria. La operación, que articuló a tres empresas exportadoras y tres líneas navieras, movilizó un convoy de 15 contenedores refrigerados.
Para SVTI, este hito marcó un punto de inflexión en la oferta intermodal del puerto. "Hubo una coordinación efectiva entre exportadores, porteador ferroviario y navieras, asegurando la continuidad y confiabilidad del servicio vía tren. Estamos preparados para ofrecer este servicio de manera regular, con ventanas de tiempo coordinadas y establecidas", explicó la jefa comercial de la portuaria, Gloria Romero.
Bajo el prisma de capacidad de transferencia de carga, la ejecutiva comentó que "en la Región del Biobío somos el puerto líder en la transferencia de contenedores, movilizando el 40% del total y el 50% de la carga refrigerada, lo que se traduce en más de 28 mil unidades".
Destacó además la continuidad operacional del terminal y sus planes de optimización, que ya incluyen la habilitación de terceros turnos y el incremento de dotaciones para reducir procesos manuales y el trabajo consolidado con actores estratégicos para la industria como los frigoríficos y depósitos de Emergent Cold, Maersk y D&C.
Finalmente, para resguardar el valor de la carga, ambas entidades confirmaron el fortalecimiento de un plan de seguridad en la "última milla" en coordinación con Carabineros, PDI y el municipio local, el cual incrementará los patrullajes y buscará frenar las aperturas no autorizadas de contenedores en los accesos al terminal.
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