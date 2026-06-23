SEA otorga calificación favorable a ampliación de planta de harina y aceite de pescado de Lota Protein por más de US$ 17 millones
La iniciativa ingresó a evaluación ambiental en 2025 y permitirá aumentar la capacidad operativa de la compañía, pasando de 75 a 100 toneladas de procesamiento de materias primas por hora.
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El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) otorgó calificación favorable al proyecto de ampliación de la planta elaboradora de harina y aceite de pescado de Lota Protein S.A., ubicada en la comuna de Lota. La iniciativa, cuya inversión bordea los US$ 17.400 millones, permitirá aumentar la capacidad de procesamiento de materia prima de la compañía, mediante una modernización integral de sus instalaciones.
El proyecto, que ingresó a evaluación ambiental en 2025, considera la instalación de nuevas líneas de proceso automatizadas de alta eficiencia y la expansión de la capacidad instalada para la recepción de materia prima, lo que estiman, aumentará el procesamiento de 75 a 100 toneladas por hora. En paralelo, la iniciativa modernizará la tecnología con que operan sus plantas de tratamiento, principalmente en el manejo de sólidos y sistemas de flotación, incorporando maquinaria de última generación orientada a adelantar el cumplimiento de las futuras normativas de olores para el sector pesquero.
La evaluación del SEA para dar calificación favorable a la iniciativa, se sustenta en que “el proyecto cumple con la normativa de carácter ambiental aplicable” para este tipo de instalaciones industriales y en que “los requisitos de carácter técnico y medioambiental garantizan la mitigación de posibles impactos en el entorno”, detalla el informe del organismo.
En esta misma línea, explica la empresa logró acreditar “la idoneidad de sus sistemas de tratamiento de emisiones y efluentes”, asegurando de esta forma que el crecimiento de sus operaciones económicas mantenga un equilibrio sostenible con la comunidad y el medio ambiente.
Lota Protein está emplazada desde 1995 en una de las comunas con mayores tasas de desocupación regional; por lo tanto, la ejecución de la infraestructura representa un impulso al empleo local. Durante la construcción y habilitación de la nueva infraestructura, proyecta la generación de trabajos directos e indirectos en los rubros de ingeniería, construcción y servicios asociados. Una vez concluida la obra, la fase de operación demandará la apertura de nuevas plazas de trabajo permanente para técnicos y profesionales especializados.
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