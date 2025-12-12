Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Regiones Biobío Empresas
Empresas

Startup revaloriza desechos industriales de Colbún para restauración del primer estadio sostenible del país

La generadora aportó los residuos plásticos de su operación en Coronel para que Green Bricks los transforme en pastelones de alto rendimiento, que serán instalados en el estadio municipal Federico Schwager.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Viernes 12 de diciembre de 2025 a las 12:50 hrs.

Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
<p>Startup revaloriza desechos industriales de Colbún para restauración del primer estadio sostenible del país</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Unifrutti vuelve a salir de compras y adquiere por US$ 150 millones frutícola peruana de capitales chilenos
2
Empresas

Gobierno define integrantes del Comité de Expertos para mejorar la regulación eléctrica: primera sesión será este viernes
3
Empresas

Grupo Luksic designa a la primera mujer como gerente general en sus operaciones mineras
4
Empresas

El sincero análisis de Ostalé sobre la crisis que pasó Falabella: “Se echaba la culpa al empedrado”
5
Empresas

Las consecuencias legales tras el uso del bono pie y el impacto de su eventual eliminación en la industria inmobiliaria
6
Empresas

Grupo español Vidrala llega a acuerdo para adquirir Cristalerías Toro y entrar en el mercado chileno
7
Empresas

Elecmetal acuerda la venta de su participación en el joint venture ESEL en Chile
8
Regiones

Firma canadiense renuncia a todos sus derechos de agua para viabilizar autorización ambiental de su proyecto de tierras raras en Penco
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Fondos de Inversión Entre Códigos Construcción Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete