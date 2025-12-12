Startup revaloriza desechos industriales de Colbún para restauración del primer estadio sostenible del país
La generadora aportó los residuos plásticos de su operación en Coronel para que Green Bricks los transforme en pastelones de alto rendimiento, que serán instalados en el estadio municipal Federico Schwager.
Pastelones fabricados con los desechos plásticos del proceso industrial de la generadora eléctrica Colbún serán instalados en el estadio municipal Federico Schwager de Coronel, transformándolo en el primer espacio deportivo sustentable del país, gracias a la innovación tecnológica de la startup Green Bricks.
La iniciativa es parte de una alianza entre Colbún, Green Bricks y el Municipio de Coronel que permite reutilizar el material de carpas empleado en las faenas operativas de la Central Santa María, en la Región del Biobío, y convertirlos en materiales de construcción de alta resistencia.
Valeria Gatica, jefa de Comunidades de Colbún en Coronel, destacó el valor social y ambiental que surge tras esta alianza, pues los desechos industriales reciben un destino concreto. “Estos residuos, en lugar de terminar en un vertedero, tendrán una nueva vida en el Estadio Federico Schwager (... ) fortaleciendo el espacio deportivo para las y los deportistas de la comuna”, afirmó. El proyecto, según la ejecutiva, se alinea directamente con la visión medioambiental de la empresa porque combina la necesidad de transformar y reutilizar los residuos que se generan en su operación.
Innovación regional
La tecnología utilizada para confeccionar el material de construcción fue desarrollada por la startup Green Bricks, nacida en la provincia de Arauco, que convierte los desechos plásticos en pastelones de polímero plástico - hormigón. Gracias a su innovación se transforman en productos sostenibles, con certificación internacional y que además poseen características de alto rendimiento, capaces de soportar hasta 250 kilos por centímetro cuadrado.
Erwin Uribe, CEO de Green Bricks, rescató que desde una perspectiva medioambiental, “el proyecto evitará que más de 60 toneladas de CO₂ sean liberadas al medio ambiente, gracias a la revalorización de estos residuos”.
La instalación de los pastelones reciclados, que mejorarán las condiciones para los deportistas que entrenan en el recinto, comenzará durante las próximas semanas, marcando un hito en la incorporación de criterios de sostenibilidad y economía circular en la infraestructura pública de la Región del Biobío.
