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Tren de carga de Fepasa, que transportaba celulosa con destino a un puerto del Biobío, sufrió un descarrilamiento a la altura de Chiguayante

De acuerdo a la información entregada por EFE Sur, el evento, que no dejó personas lesionadas, ocurrió a las 05.00 horas, mantienen alterado el servicio ferroviario y vehicular en al área colindante al accidente.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Sábado 9 de mayo de 2026 a las 14:10 hrs.

Accidente transporte ferrocarriles EFE Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
<p>Tren de carga de Fepasa, que transportaba celulosa con destino a un puerto del Biobío, sufrió un descarrilamiento a la altura de Chiguayante</p>

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