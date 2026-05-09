Tren de carga de Fepasa, que transportaba celulosa con destino a un puerto del Biobío, sufrió un descarrilamiento a la altura de Chiguayante

De acuerdo a la información entregada por EFE Sur, el evento, que no dejó personas lesionadas, ocurrió a las 05.00 horas, mantienen alterado el servicio ferroviario y vehicular en al área colindante al accidente.

Un tren de carga de la empresa Fepasa, que transportaba celulosa con destino a un puerto de la Región del Biobío, sufrió un descarrilamiento de sus vagones a la altura de Chiguayante. El accidente ocurrido esta madrugada, involucró a nueve convoyes.

De acuerdo a la información entregada por EFE Sur, el evento, que no dejó personas lesionadas ni la totalidad de la carga afectada, ocurrió a las 05.00 horas, mantienen alterado el servicio ferroviario y vehicular en al área colindante al accidente.

Desde la empresa ferroviaria indicaron además que las causas que originaron el descarrilamiento están siendo investigadas por la Unidad de Investigación de Accidentes Ferroviarios, mientras unidades de emergencia de la compañía han trabajado en el despeje de la vía.

Producto del accidente, los servicios de la Línea 1 del Biotren en dirección a Chiguayante, el servicio del Corto Laja, además de otros servicios de carga que circulan por la ruta, se mantienen momentáneamente suspendidos.